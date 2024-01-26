Добби почти свободен: эксклюзивный контент с PlayStation скоро появится в остальных версиях Hogwarts Legacy

Фэнтезийный ролевой экшен Hogwarts Legacy не получал крупных обновлений с прошлого лета, но на 2024 год издатель Warner Bros. Games и разработчики из Avalanche Software подготовили для фанатов приятные новости. Источник изображения: Steam (Rdx)

Источник: 3dnews.ru