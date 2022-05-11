Docker Desktop доступен для Linux

Компания Docker Inc объявила о формировании Linux-версии приложения Docker Desktop, предоставляющего графический интерфейс для создания, запуска и управления контейнерами. Ранее приложение поставлялось только для Windows и macOS. Установочные пакеты для Linux подготовлены в форматах deb и rpm для дистрибутивов Ubuntu, Debian и Fedora. Дополнительно предлагаются экспериментальные пакеты для ArchLinux и готовятся к публикации пакеты для Raspberry Pi OS.

Docker Desktop даёт возможность на своей рабочей станции через простой графический интерфейс создавать, тестировать и публиковать микросервисы и приложения, выполняемые в системах контейнерной изоляции. В состав входят такие компоненты, как Docker Engine, CLI-клиент, Docker Compose, Docker Content Trust, Kubernetes, Credential Helper, BuildKit и сканер уязвимостей. Программа бесплатна для личного использования, для обучения, для некоммерческих открытых проектов и для малых предприятий (менее 250 сотрудников и доход меньше $10 млн в год).