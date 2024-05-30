Docker Hub начал блокировать доступ из России

Сайт Docker Hub, предоставляющий каталог и репозиторий образов контейнеров для системы Docker, перестал принимать запросы с российских подсетей. Попытка открытия ресурса теперь приводит к выводу ошибки «403 Forbidden» с пояснением, что доступ ограничен, так как американская компания обязана выполнять требования законодательства США по экспортному контролю. При этом в списке блокируемых регионов перечислены только Куба, Иран, Северная Корея, Республика Крым, Судан и Сирия.

Законодательство США, регулирующее экспорт, запрещает предоставлять резидентам находящихся под санкциями стран коммерческие сервисы или сервисы, которые могут использоваться в коммерческих целях. При этом ограничения экспорта не распространяются на публично доступное открытое ПО, что, например, позволяет GitHub не ограничивать доступ пользователей из санкционных стран к публичным репозиториям и не запрещать персональные коммуникации. Компания Docker пока не прокомментировала ситуацию с блокировкой Docker Hub.

Дополнение: Для обхода блокировки можно использовать зеркала и прокси huecker.io, mirror.gcr.io, daocloud.io и dockerhub.timeweb.cloud.



Источник: opennet.ru