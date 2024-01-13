Договор Microsoft и Qualcomm истекает в этом году — Windows заработает на любых Arm-процессорах

Ранее ходили слухи, что срок действия эксклюзивного соглашения между Microsoft и Qualcomm о поставках процессоров для Arm-компьютеров с Windows истекает в 2024 году. Теперь же эту информацию подтвердил Рене Хаас (Rene Haas), генеральный директор Arm. Завершение срока действия эксклюзивного соглашения означает, что в ближайшие годы производители Arm-компьютеров с Windows смогут начать использовать в своих устройствах чипы других вендоров. Источник изображения: Microsoft

Источник: 3dnews.ru