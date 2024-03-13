Доля десктоп-дистрибутивов Linux достигла 4% по данным сервиса StatCounter

По данным рейтинга StatCounter, осуществляющего мониторинг общемировой статистики использования web-браузеров, доля десктоп-дистрибутивов Linux впервые превысила отметку в 4%. Статистика собрана на основании счётчика, размещённого на 1.5 млн сайтах. Примечательно, что 8 месяцев назад десктоп-дистрибутивы Linux преодолели рубеж в 3% и до ноября показатели примерно держались на одном уровне, после чего позиция Linux начала постепенно укрепляться — в ноябре доля Linux составила 3.22%, в декабре — 3.83%, в январе — 3.77%.

При этом отмечается падение популярности операционной системы ChromeOS, доля которой за 6 месяцев сократилась с 4% до 2.26%. Таким образом, если учитывать Chome OS, то общая доля настольных Linux-систем за 8 месяцев снизилась с 7.23% до 6.29%. Если рассматривать все ОС, включая мобильные, то лидером по является платформа Android, использующая ядро Linux, доля которой составляет 43.74%, далее следуют Windows — 27.39%, iOS — 17.82%, macOS — 5.87% и Linux — 1.54%.

Статистика из других источников:

В сервисе доставки игр Steam доля пользователей Linux составляет 1.76% (8 месяцев назад — 1.44%).

По данным рейтинга w3schools.com доля Linux составляет 4.1% (8 месяцев назад — 4%), Chrome OS — 0.6% (0.4%).

По статистике Wikimedia доля Linux составляет 1.9-2.2%, Chrome OS — 1.8-2.2%. 8 месяцев назад были похожие показатели.

Источник: opennet.ru