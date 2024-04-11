Доля Linux на десктопах продолжает держаться выше 4%, согласно StatCounter

Впервые порог в 4% был преодолён в феврале. В марте этот уровень удалось закрепить.

Согласно данным StatCounter, доля Linux на десктопе за последний год выросла более, чем на 1.2%. Вот статистика доли Linux на десктопе по месяцам:

январь 2023 — 2.91%

февраль 2023 — 2.94%

март 2023 — 2.85%

апрель 2023 — 2.83%

май 2023 — 2.7%

июнь 2023 — 3.07%

июль 2023 — 3.12%

август 2023 — 3.18%

сентябрь 2023 — 3.02%

октябрь 2023 — 2.92%

ноябрь 2023 — 3.22%

декабрь 2023 — 3.82%

январь 2024 — 3.77%

февраль 2024 — 4.03%

март 2024 — 4.05%

Windows пролжает уверенно лидировать с долей в 72.47%. На втором месте macOS с 14.68%, доля которой продолжает падать.

Отдельно стоит отметить, что дистрибутив ChromeOS, которому принадлежит 2.27% десктопов, в статистике учитывается отдельно и в упомянутые результаты по Linux не входит. Суммарно ChromeOS + остальные Linux имеют 6.32%.

6.52% принадлежат варианту «Unknown».

Источник: linux.org.ru