Доля ПК с Linux превысила рекордные 4%

По данным сервиса Statcounter, отслеживающего рыночную долю веб-браузеров, операционных систем, поисковых движков и др., доля ОС Linux на ПК достигла рекордных значений, превысив 4%. Хотя на первый взгляд это немного, на деле речь идёт о десятках миллионов пользователей по всему миру. При этом сервис отдельно учитывает данные ChromeOS, тоже построенной на Linux.

Можно также отметить, что согласно статистике сайта w3schools.com, доля линукс-клиентов уже довольно давно колеблется в районе 4%, однако следует учитывать специфику этого ресурса, основной аудиторией которого являются Web-разработчики.

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Источник: linux.org.ru