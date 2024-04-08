Домену .RU исполнилось 30 лет

Сегодня Рунет празднует тридцатилетний юбилей. Именно в этот день, 7 апреля 1994 года, международный сетевой информационный центр InterNIC официально делегировал национальный домен .RU для Российской Федерации. Источник изображения: 30runet.ru

Источник: 3dnews.ru