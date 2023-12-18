Doogee представила серию доступных сверхпрочных смартфонов Doogee S41

Компания Doogee представила новую серию защищённых смартфонов Doogee S41, включающую модели S41 Max и S41 Plus. Новинки отличаются повышенной защитой от влаги, пыли, ударов и падений, что позволяет их использовать в различных, самых неблагоприятных условиях, не беспокоясь о внезапном выходе устройства из строя. Смартфон Doogee S41 Max, выполненный в чёрном, чёрно-оранжевом или чёрно-зелёном исполнении, отличается стильным дизайном и сравнительно небольшим весом (всего — 262 г), благодаря чему устройство удобно держать в руке и можно без труда управлять им одной рукой.

Источник: 3dnews.ru