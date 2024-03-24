Дополнение Dawntrail для ролевой игры Final Fantasy XIV Online выйдет всего через неделю после Elden Ring: Shadow the Erdtree

Онлайновая ролевая игра Final Fantasy XIV Online от Square Enix получит крупное дополнение Dawntrail уже 2 июля. За оформление предзаказа разработчики откроют доступ к новому контенту с 28 июня и выдадут питомца с особыми серьгами — последние ускорят прокачку до 90-го уровня. Источник изображения: Square Enix

Источник: 3dnews.ru