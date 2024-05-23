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Дополнение Void Shadows к Warhammer 40,000: Rogue Trader получило дату выхода, а для Warhammer 40,000: Boltgun анонсировали аддон Forges of Corruption

Как и было обещано, презентация Warhammer Skulls Showcase не обошлась без анонсов по ролевой игре Warhammer 40,000: Rogue Trader и олдскульному шутеру Warhammer 40,000: Boltgun — для обоих проектов представили дополнения. Источник изображения: Steam
Источник: 3dnews.ru

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