Дополнение Void Shadows к Warhammer 40,000: Rogue Trader получило дату выхода, а для Warhammer 40,000: Boltgun анонсировали аддон Forges of Corruption

Как и было обещано, презентация Warhammer Skulls Showcase не обошлась без анонсов по ролевой игре Warhammer 40,000: Rogue Trader и олдскульному шутеру Warhammer 40,000: Boltgun — для обоих проектов представили дополнения. Источник изображения: Steam

Источник: 3dnews.ru