Достойное развитие серии, но всё могло быть лучше: критики вынесли вердикт ранней версии Homeworld 3

Blackbird Interactive выпустит Homeworld 3 уже завтра, 13 мая, но обладатели издания Fleet Command и вкладчики с Fig уже сейчас имеют доступ к космической стратегии. Перед релизом разработчики выпустили обзорный трейлер, который содержит в себе всю нужную информацию о проекте. Источник изображения: Blackbird Interactive

Источник: 3dnews.ru