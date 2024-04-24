Доступен браузер Pale Moon 33.1.0

Опубликован релиз web-браузера Pale Moon 33.1.0, ответвившегося от кодовой базы Firefox для обеспечения более высокой эффективности работы, сохранения классического интерфейса, минимизации потребления памяти и предоставления дополнительных возможностей по настройке. Сборки Pale Moon формируются для Windows и Linux (x86_64). Код проекта распространяется под лицензией MPLv2 (Mozilla Public License).

Проект придерживается классической организации интерфейса, без перехода к интегрированным в Firefox 29 и 57 интерфейсам Australis и Photon, и с предоставлением широких возможностей кастомизации. Из удалённых компонентов можно отметить DRM, Social API, WebRTC, PDF-просмотрщик, Сrash Reporter, код для сбора статистики, средства для родительского контроля и людей с ограниченными возможностями. По сравнению с Firefox, в браузер возвращена поддержка расширений, использующих XUL, и сохранена возможность применения как полноценных, так и легковесных тем оформления.

Основные изменения:

Добавлена поддержка мета-тега <link rel=preload>, при помощи которого можно организовать загрузку ресурсов, не дожидаясь, когда они будут запрошены, например, можно сразу загрузить определённые файлы CSS, скрипты, видео и картинки.

В HTTP-заголовок CSP (Content Security Policy) добавлена поддержка директив «style-src-attr», «style-src-elem», «script-src-attr» и «script-src-elem», предоставляющих функциональность директив style и script, но с возможностью их применения к отдельным элементам и обработчикам событий, таким как onclick.

Включена частичная поддержка HTML-тега «<dialog>», позволяющего формировать диалоговые окна и компоненты для интерактивного взаимодействия с пользователем, такие как закрываемые предупреждения и вложенные окна.

Добавлена поддержка спецификации Emoji 15.1.

Реализована поддержка свойства window.webkitURL.

Добавлены сокращённые варианты написания CSS-свойств, управляющих логическим позиционированием элементов, «margin-block», «margin-inline», «padding-block» и «padding-inline». Например, значения «margin-block-start», «margin-block-end», «margin-inline-start» и «margin-inline-end» теперь можно определить при помощи сводных свойств «margin-block» и «margin-inline».

В дополнениях разрешено определение возможностей CPU (SSE2/AVX/AVX2) через интерфейс Navigator.

Из кодовой базы удалён CSS-движок Stylo, написанный на языке Rust.

Источник: opennet.ru