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Доступен браузер Thorium 110, более быстрый форк Chromium

Опубликован выпуск проекта Thorium 110, развивающего периодически синхронизированный форк браузера Chromium, расширенный дополнительными патчами для оптимизации производительности, повышения удобства работы и усиления безопасности. По тестам разработчиков Thorium на 8-40% опережает по производительности штатный Chromium, главным образом за счёт включения дополнительных оптимизаций при компиляции. Готовые сборки формируются для Linux, macOS, Raspberry Pi и Windows.

Основные отличия от Chromium:

  • Компиляция с включением оптимизации циклов (LLVM Loop), оптимизаций на основе результатов профилирования кода (PGO), оптимизаций на этапе компоновки (LTO) и применением процессорных инструкций SSE4.2, AVX и AES (Chromium использует только SSE3).
  • Перенос в кодовую базу дополнительной функциональности, присутствующей в Google Chrome, но недоступной в сборках Chromium. Например, добавлен модуль Widevine для воспроизведения платного защищённого контента (DRM), добавлены мультимедийные кодеки и включены используемые в Chrome плагины.
  • Добавлена экспериментальная поддержка технологии адаптивной потоковой передачи мультимедиа-контента MPEG-DASH.
  • Для Linux и Windows включена поддержка формата кодирования видео HEVC/H.265.
  • Включена по умолчанию поддержка изображений в формате JPEG XL.
  • Включена поддержка автоматических субтитров (Live Caption, SODA).
  • Добавлена, но не включена по умолчанию, экспериментальная поддержка аннотаций в PDF.
  • Перенесены патчи к Chromium, поставляемые дистрибутивом Debian и решающие проблемы с отрисовкой шрифтов, поддержкой VAAPI, VDPAU и Intel HD, обеспечивающие интеграцию с системой вывода уведомлений.
  • Включена поддержка VAAPI в окружениях на базе Wayland.
  • Включено по умолчанию использование DoH (DNS over HTTPS).
  • Включён по умолчанию режим Do Not Track для блокирования кода отслеживания перемещений.
  • В адресной строке обеспечен показ всегда полного URL.
  • Отключена система FLoC, продвигаемая Google вместо отслеживающих Cookie.
  • Отключены предупреждения об API-ключах Google, но оставлена поддержка API-ключей для синхронизации настроек.
  • Отключён вывод предложения по использованию браузера по умолчанию в системе.
  • Добавлены поисковые системы DuckDuckGo, Brave Search, Ecosia, Ask.com и Yandex.com.
  • Включено постоянное использование только локальной страницы, показываемой при открытии новой вкладки.
  • Для кнопки перезагрузки страницы добавлено контекстное меню с дополнительными режимами перезагрузки (‘Normal Reload’, ‘Hard Reload’, ‘Clear Cache and Hard Reload’).
  • Добавлены по умолчанию кнопки Home и Chrome Labs.
  • Для усиления конфиденциальности изменены настройки упреждающей загрузки содержимого.
  • Добавлены патчи к сборочной системе GN и реализации sandbox-изоляции.
  • По умолчанию включена поддержка загрузки в несколько потоков.
  • В состав включена утилита pak, применяемая для упаковки и распаковки файлов в формате pak.
  • В .desktop-файле при запуске включены экспериментальные возможности web-платформы и предложены дополнительные режимы запуска: thorium-shell, Safe Mode и Dark Mode.

Среди изменений в версии Thorium 110:

  • Осуществлена синхронизация с кодовой базой Chromium 110.
  • Возвращена поддержка формата JPEG-XL.
  • Добавлена поддержка звукового кодека AC3.
  • Реализована поддержка всех профилей кодека HEVC/H.265.
  • Добавлены новые оптимизации при сборке движка V8.
  • Включены экспериментальные возможности chrome://flags/#force-gpu-mem-available-mb, chrome://flags/#double-click-close-tab, chrome://flags/#show-fps-counter и chrome://flags/#enable-native-gpu-memory-buffers.
  • В Linux добавлен режим запуска с временным профилем (профиль сохраняется в каталоге /tmp и очищается после перезапуска).

Дополнительно можно отметить развитие тем же автором браузера Mercury, который концептуально напоминает Thorium, но построен на основе Firefox. Браузер также включает дополнительные оптимизации, использует инструкции AVX и AES, и переносит многие патчи от проектов LibreWolf, Waterfox, FireDragon, PlasmaFox и GNU IceCat, отключающие телеметрию, отправку отчётов, отладочные функции и дополнительные сервисы, такие как Pocket и контекстные рекомендации. По умолчанию включён режим Do Not Track, возвращён обработчик клавиши Backspace (browser.backspace_action) и активировано ускорение силами GPU. По данным разработчиков по производительности Mercury обгоняет Firefox на 8-20%. Для тестирования предложены сборки Mercury на основе Firefox 112, но они пока позиционируются как альфа-версии.

Источник: opennet.ru

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