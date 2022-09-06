Доступен Chitchatter, коммуникационный клиент для создания P2P-чатов

Проектом Chitchatter развивается приложение для создания децентрализованных P2P-чатов, участники которых взаимодействуют друг с другом напрямую без обращения к централизованным серверам. Код написан на языке TypeScript и распространяется под лицензией GPLv2. Программа оформлена виде web-приложения, работающего в браузере. Оценить работу приложения можно на демонстрационном сайте.

Приложение позволяет сгенерировать уникальный идентификатор чата, который можно передать другим участникам для начала общения. Для согласования подключения к чату может использоваться любой публичный сервер, поддерживающий протокол WebTorrent. После согласования соединения создаются прямые шифрованные каналы связи, объединяющие пользователей с использованием технологии WebRTC, которая предоставляет готовые средства для доступа к узлам, работающим за трансляторами адресов (NAT), и обхода корпоративных межсетевых экранов при помощи протоколов STUN и TURN.

Содержимое переписки не сохраняется на диск и теряется после закрытия приложения. При переписке можно использовать разметку Markdown и вставлять мультимедийные файлы. Среди планов на будущее упоминаются защищённые паролем чаты, голосовые и видео вызовы, обмен файлами, индикация набора текста и возможность просмотра сообщений, опубликованных до подключения нового участника к чату.



Источник: opennet.ru