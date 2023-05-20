Доступен дистрибутив AlmaLinux 8.8, продолжающий развитие CentOS 8

Сформирован выпуск дистрибутива AlmaLinux 8.8, синхронизированный c дистрибутивом Red Hat Enterprise Linux 8.8 и содержащий все предложенные в данном выпуске изменения. Сборки подготовлены для архитектур x86_64, ARM64, s390x и ppc64le в форме загрузочного (900 МБ), минимального (1.9 ГБ) и полного образа (12 ГБ). Позднее планируют сформировать Live-сборки с GNOME, KDE, Xfce и MATE, а также образы для плат Raspberry Pi, WSL, контейнеров и облачных платформ.

Дистрибутив полностью бинарно совместим с Red Hat Enterprise Linux 8.8 и может использоваться в качестве прозрачной замены CentOS 8. Изменения сводятся к ребрендингу, удалению специфичных для RHEL пакетов, таких как redhat-*, insights-client и subscription-manager-migration*.

Дистрибутив AlmaLinux основан компанией CloudLinux в ответ на преждевременное сворачивание поддержки CentOS 8 компанией Red Hat (выпуск обновлений для CentOS 8 прекращён в конце 2021 года, а не в 2029 году, как предполагали пользователи). Проект курирует отдельная некоммерческая организация AlmaLinux OS Foundation, которая была создана для разработки на нейтральной площадке с участием сообщества и c использованием модели управления, похожей на организацию работы проекта Fedora. Дистрибутив бесплатен для всех категорий пользователей. Все наработки AlmaLinux публикуются под свободными лицензиями.

Кроме AlmaLinux, в качестве альтернатив классическому CentOS 8 также позиционируются Rocky Linux (развивается сообществом под руководством основателя CentOS при поддержке специально созданной компании Ctrl IQ), VzLinux (подготовлен компанией Virtuozzo), Oracle Linux, SUSE Liberty Linux и EuroLinux. Кроме того, компания Red Hat предоставила возможность бесплатного использования RHEL в организациях, развивающих открытое ПО, и в окружениях индивидуальных разработчиков, насчитывающих до 16 виртуальных или физических систем.

Источник: opennet.ru