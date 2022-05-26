Доступен дистрибутив AlmaLinux 9.0, основанный на ветке RHEL 9

Сформирован выпуск дистрибутива AlmaLinux 9.0, синхронизированный c дистрибутивом Red Hat Enterprise Linux 9 и содержащий все предложенные данной ветке изменения. Проект AlmaLinux стал первым общедоступным дистрибутивом, основанным на пакетной базе RHEL, выпустившим стабильные сборки на основе RHEL 9. Установочные образы подготовлены для архитектур x86_64, ARM64, ppc64le и s390x в форме загрузочного (800 МБ), минимального (1.5 ГБ) и полного образа (8 ГБ). Позднее будут сформированы Live-сборки с GNOME, KDE и Xfce, а также образы для плат Raspberry Pi, контейнеров и облачных платформ.

Дистрибутив полностью бинарно совместим с Red Hat Enterprise Linux и может использоваться в качестве замены RHEL 9 и CentOS 9 Stream. Изменения сводятся к ребрендингу, удалению специфичных для RHEL пакетов, таких как redhat-*, insights-client и subscription-manager-migration*. С обзором списка изменений в RHEL 9 можно познакомиться в тексте с анонсом данного продукта.

Дистрибутив AlmaLinux основан компанией CloudLinux в ответ на преждевременное сворачивание поддержки CentOS 8 компанией Red Hat (выпуск обновлений для CentOS 8 прекращён в конце 2021 года, а не в 2029 году, как предполагали пользователи). Проект курирует отдельная некоммерческая организация AlmaLinux OS Foundation, которая была создана для разработки на нейтральной площадке с участием сообщества и c использованием модели управления, похожей на организацию работы проекта Fedora. Дистрибутив бесплатен для всех категорий пользователей. Все наработки AlmaLinux публикуются под свободными лицензиями.

Кроме AlmaLinux, в качестве альтернатив классическому CentOS также позиционируются Rocky Linux (развивается сообществом под руководством основателя CentOS при поддержке специально созданной компании Ctrl IQ), VzLinux (подготовлен компанией Virtuozzo), Oracle Linux, SUSE Liberty Linux и EuroLinux. Кроме того, компания Red Hat предоставила возможность бесплатного использования RHEL в организациях, развивающих открытое ПО, и в окружениях индивидуальных разработчиков, насчитывающих до 16 виртуальных или физических систем.



Источник: opennet.ru