Доступен fwupd 1.8.0, инструментарий для загрузки прошивок

Ричард Хьюз (Richard Hughes), создатель проекта PackageKit, активно участвующий в разработке GNOME, представил выпуск пакета fwupd 1.8.0, предлагающего фоновый процесс для организации обновления прошивок и утилиту fwupdmgr для управления прошивками, проверки появления новых версий и загрузки прошивок. Код проекта написан на языке Си и распространяется под лицензией LGPLv2.1. Одновременно объявлено о достижении проектом LVFS рубежа в 50 млн обновлений прошивок, доставленных пользователям.

Проект предоставляет OEM-производителям и разработчикам прошивок сервис для загрузки прошивок в специальный централизованный каталог LVFS (Linux Vendor Firmware Service), который можно использовать в дистрибутивах Linux при помощи инструментария fwupd. В настоящее время в каталоге предложены прошивки для 829 типов устройств (более 4000 прошивок) от 120 производителей. Использование централизованного каталога избавляет производителей от необходимости формирования пакетов для дистрибутивов и позволяет передавать прошивки в архиве «.cab» с дополнительным метаданными, которые также применяются при публикации прошивок для Windows.

В fwupd поддерживается как режим автоматического обновления прошивок, без необходимости совершения каких-то действий со стороны пользователя, так и выполнение операции после подтверждения или запроса пользователя. Fwupd и LVFS уже применяются в RHEL, Fedora, Ubuntu, SUSE, Debian и многих других дистрибутивах для автоматизированного обновления прошивок, а также поддерживаются в приложениях GNOME Software и KDE Discover. При этом fwupd не ограничен настольными системами и также может применяться для обновления прошивок на смартфонах, планшетах, серверах и устройствах интернета-вещей.

В новом выпуске:

Добавлен новый атрибут для CPU, поддерживаемых в механизме защиты прошивок HSI (Host Security ID).

В libfwupdplugin добавлены парсеры идентификаторов coSWID и uSWID, обеспечивающие начальную поддержку SBoM (Firmware Software Bill of Materials) для верификации прошивок.

Добавлены новые HSI-атрибуты для компонентов поддержки платформы AMD (AMD PSP).

Добавлено определение версии fwupd-efi (org.freedesktop.fwupd-efi).

В команде ‘fwupdmgr install’ предоставлена возможность установки заданной версии прошивки.

Обеспечена возможность перезапуска BMC-контроллера (Baseboard Management Сontroller) после установки обновления прошивки.

Источник: opennet.ru