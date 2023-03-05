Доступен графический тулкит GTK 4.10

После шести месяцев разработки опубликован релиз многоплатформенного тулкита для создания графического интерфейса пользователя — GTK 4.10.0. GTK 4 развивается в рамках нового процесса разработки, который пытается предоставить разработчикам приложений стабильный и поддерживаемый в течение нескольких лет API, который можно использовать не опасаясь, что каждые полгода придётся переделывать приложения из-за изменения API в очередной ветке GTK.

Среди наиболее заметных улучшений в GTK 4.10:

В виджете GtkFileChooserWidget с реализацией диалога, открываемого для выбора файлов в приложениях, реализован режим представления содержимого каталогов в форме сети значков. По умолчанию продолжает использоваться классическое представление в виде списка файлов, а для перехода в режим значков в правой части панели появилась отдельная кнопка. значков:

Добавлены новые классы GtkColorDialog, GtkFontDialog, GtkFileDialog и GtkAlertDialog с реализацией диалогов для выбора цветов, шрифтов и файлов, вывода предупреждений. Новые варианты отличаются переходом на более целостный и сбалансированный API, работающий в асинхронном режиме (GIO async). В новых диалогах по возможности и при наличии задействованы порталы Freedesktop (xdg-desktop-portal), применяемые для организации доступа к ресурсам пользовательского окружения из изолированных приложений.

Добавлен новый бэкенд CPDB (Common Printing Dialog Backend), предоставляющий типовые обработчики для использования в диалогах вывода на печать. Поддержка ранее используемого бэкенда вывода на печать lpr прекращена.

В библиотеке GDK, предоставляющей прослойку между GTK и графической подсистемой, предложена структура GdkTextureDownloader, которая задействована для загрузки текстур в классе GdkTexture и может применяться для преобразования различных форматов. Улучшено масштабирование текстур с использованием OpenGL.

В библиотеке GSK (GTK Scene Kit), предоставляющей возможности отрисовки графических сцен через OpenGL и Vulkan, реализована поддержка узлов с масками и настраиваемой фильтрации масштабируемых текстур.

Реализована поддержка новых версий расширений протоколов Wayland. Налажен вывод стартовых уведомлений при использовании протокола «xdg-activation». Решены проблемы с размером курсора на экранах с высокой плотностью пикселей.

Класс GtkMountOperation адаптирован для работы в окружениях без X11.

В бэкенде Broadway, позволяющем отрисовывать вывод библиотеки GTK в окне web-браузера, добавлена поддержка модальных окон.

В классе GtkFileLauncher предложен новый асинхронный API для замены gtk_show_uri.

В утилите gtk-builder-tool улучшена обработка шаблонов.

В виджете GtkSearchEntry добавлена поддержка текста-заполнения, показываемого, когда поле не заполнено и отсутствует фокус ввода.

Добавлен класс GtkUriLauncher, который пришёл на смену функции gtk_show_uri, применяемой для определения приложения, запускаемого для отображения заданного URI, или вывода ошибки при отсутствии обработчика.

В классе GtkStringSorter добавлена поддержка разных методов «collation», позволяющих выполнять сопоставление и сортировку с учётом смысла символов (например, при наличии знака ударения).

Переведена в разряд устаревших большая порция API и виджетов, которые решено не поддерживать в будущей ветке GTK5 и которые заменены на аналоги, работающие в асинхронном режиме: GtkDialog (следует использовать GtkWindow). GtkTreeView (следует использовать GtkListView и GtkColumnView) . GtkIconView (следует использовать GtkGridView). GtkComboBox (следует использовать GtkDropDown). GtkAppChooser (следует использовать GtkDropDown). GtkMessageDialog (следует использовать GtkAlertDialog). GtkColorChooser (следует использовать GtkColorDialog и GtkColorDialogButton). GtkFontChooser (следует использовать GtkFontDialog и GtkFontDialogButton). GtkFileChooser (следует использовать GtkFileDialog). GtkInfoBar GtkEntryCompletion GtkStyleContext GtkVolumeButton GtkStatusbar GtkAssistant GtkLockButton gtk_widget_show/hide gtk_show_uri gtk_render_ и gtk_snapshot_render_ gtk_gesture_set_sequence_state

Переведён в разряд публичных интерфейс GtkAccessible, что позволяет подключать сторонние обработчики элементов интерфейса для людей с ограниченными возможностями. Добавлен интерфейс GtkAccessibleRange.

На платформе macOS обеспечена поддержка перетаскивания элементов мышью (DND, Drag-and-Drop).

На платформе Windows улучшена интеграция с системными настройками.

Унифицирован формат отладочного вывода.

До 1 ГБ поднят лимит памяти для загрузчика изображений в формате JPEG.

Источник: opennet.ru