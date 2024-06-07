Доступен инструмент для анонимизации баз данных nxs-data-anonymizer 1.6.0

Опубликован nxs-data-anonymizer 1.6.0 — инструмент для анонимизации дампа баз данных PostgreSQL и MySQL/MariaDB/Percona. Инструмент написан на языке Go и выпускается под лицензией Apache License 2.0.

Утилита поддерживает анонимизацию данных на основе шаблонов и функций библиотеки Sprig. Nxs-data-anonymizer можно использовать через неименованные каналы (pipe) в командной строке для перенаправления дампа из исходной БД непосредственно в целевую БД с необходимыми преобразованиями. Есть возможность работать со значениями «null» через функцию в фильтрах. Реализована команда -l/—log-format, позволяющая выбрать формат логирования (json или plain). Процесс анонимизации может быть индексирован — через указанные промежутки выводятся данные о прогрессе выполнения операции. Благодаря внешним командам через добавление в значение столбца «type: command» можно задавать значение полей.

В новой версии добавлена функция, позволяющая активировать режим безопасной работы nxs-data-anonymizer, при котором все явно не описанные данные будут исключены из результирующего дампа. В зависимости от типа сущностей в настройках безопасности инструмент анонимизирует столбцы для таблиц с правилами, описанными в разделе filters. Если таблица не содержит никаких правил, данные все равно будут в безопасности, так как анонимайзер не включит их в результирующий дамп.

Оригинальная информация в колонках появится в выводе только в том случае, если в security.exceptions.tables будет указано имя таблицы. Таким образом, динамично развивающиеся проекты с часто изменяемой структурой БД будут защищены даже в случае, если разработчик забудет скорректировать файл конфигурации анонимайзера.



Источник: opennet.ru