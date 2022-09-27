Доступен командный интерпретатор Bash 5.2

После двадцати месяцев разработки опубликована новая версия командного интерпретатора GNU Bash 5.2, используемого по умолчанию в большинстве дистрибутивов Linux. Одновременно сформирован релиз библиотеки readline 8.2, применяемой в bash для организации редактирования командной строки.

Из ключевых улучшений можно отметить:

Переписан код для разбора конструкций замещения команд (command substitution, подстановка вывода от выполнения другой команды, например, «$(command)» или `command`). Новая реализация использует рекурсивный вызов парсера bison и отличается более качественной проверкой синтаксиса и ранним выявлением ошибок в замещаемых конструкциях.

Улучшен разбор и раскрытие индексов массивов. Реализована возможность использования параметров «@» и «*» во встроенной команде unset для сброса ключа с заданным значением вместо сброса всего массива.

Добавлена новая настройка «patsub_replacement», при установке которой символ «&» в заменяемой строке используется для подстановки части строки, соответствующей заданному шаблону. Для вставки литерала «&» необходимо его экранирование обратным слэшем.

Расширено число ситуаций, при которых не выполняется ответвление дополнительных процессов, например, fork теперь не применяется при использовании конструкции «$(<file)».

Реализован новый внутренний фреймворк для таймера и расчёта таймаутов.

Предоставлена возможность включения на этапе сборки (сonfigure —enable-alt-array-implementation) альтернативной реализации массивов, которая оптимизирована для достижения максимальной скорости доступа ценой повышения потребления памяти.

Расширено использование подстановок $’…’ и $»…», применяемых при локализации. Добавлены настройка noexpand_translations и сборочная опция «configure —enable-translatable-strings», управляющие включением поддержки локализуемых подстановок $»…».

Добавлена и включена по умолчанию настройка «globskipdots», запрещающая возвращение «.» и «..» при раскрытии путей.

Источник: opennet.ru