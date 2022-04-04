Доступен мессенджер Speek 1.6, использующий сеть Tor для обеспечения конфиденциальности

Опубликован выпуск децентрализованной программы для обмена сообщениями Speek 1.6, нацеленной на предоставление максимальной конфиденциальности, анонимности и защиты от отслеживания. Идентификаторы пользователя в Speek основаны на применении открытых ключей и не привязываются к номерам телефона или адресам электронной почты. В инфраструктуре не применяется централизованных серверов и весь обмен данными производится только в режиме P2P через установку прямых соединений между пользователями поверх сети Tor. Код проекта написан на языке C++ с использованием тулкита Qt и распространяется под лицензией BSD. Сборки формируются для Linux (AppImage), macOS и Windows.

Основная идея проекта в использовании анонимной сети Tor для обмена данными. Для каждого пользователя создаётся отдельный скрытый сервис Tor, идентификатор которого применяется для определения абонента (логин пользователя совпадает с onion-адресом скрытого сервиса). Применение Tor позволяет обеспечить анонимность пользователя и защитить его IP-адрес и местоположение от раскрытия. Для защиты переписки от перехвата и анализа в случае получения доступа к системе пользователя применяется шифрование по открытым ключам и удаление всех сообщений после завершения сеанса, без оставлении следов как после обычного живого общения. Метаданные и тексты сообщений на диске не сохраняются.

Перед началом общения производится обмен ключами и добавление пользователя и его открытого ключа в адресную книгу. Добавить другого пользователя можно только после отправки запроса на общение и получения согласия получать сообщения. После запуска приложение создаёт свой скрытый сервис и проверяет наличие скрытых сервисов для пользователей из адресной книги, если их скрытые сервисы запущены пользователи помечаются как находящиеся в online. Поддерживается предоставления совместного доступа к файлам, для передачи которых также используется шифрование и P2P-режим.

Изменения в новом выпуске:

Добавлен отдельных диалог со списком всех поступивших запросов на общение, который заменил собой диалог подтверждения, всплывавшим при получении каждого запроса.

Добавлено информирование о поступлении запросов на общение в области уведомлений на системном лотке.

Добавлена и применена по умолчанию новая тема оформления в тёмно-синем стиле.

Предоставлена возможность подключения собственных тем оформления.

Реализована возможность изменения размера области с адресной книгой.

Добавлены всплывающие подсказки.

Улучшена проверка ввода.

Внесены разнообразные мелки улучшения в интерфейс.

Источник: opennet.ru