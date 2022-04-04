ProHoster🔥 Блог🔥 Новости интернета🔥 Доступен мессенджер Speek 1.6, использующий сеть Tor для обеспечения конфиденциальности

Доступен мессенджер Speek 1.6, использующий сеть Tor для обеспечения конфиденциальности

Опубликован выпуск децентрализованной программы для обмена сообщениями Speek 1.6, нацеленной на предоставление максимальной конфиденциальности, анонимности и защиты от отслеживания. Идентификаторы пользователя в Speek основаны на применении открытых ключей и не привязываются к номерам телефона или адресам электронной почты. В инфраструктуре не применяется централизованных серверов и весь обмен данными производится только в режиме P2P через установку прямых соединений между пользователями поверх сети Tor. Код проекта написан на языке C++ с использованием тулкита Qt и распространяется под лицензией BSD. Сборки формируются для Linux (AppImage), macOS и Windows.

Основная идея проекта в использовании анонимной сети Tor для обмена данными. Для каждого пользователя создаётся отдельный скрытый сервис Tor, идентификатор которого применяется для определения абонента (логин пользователя совпадает с onion-адресом скрытого сервиса). Применение Tor позволяет обеспечить анонимность пользователя и защитить его IP-адрес и местоположение от раскрытия. Для защиты переписки от перехвата и анализа в случае получения доступа к системе пользователя применяется шифрование по открытым ключам и удаление всех сообщений после завершения сеанса, без оставлении следов как после обычного живого общения. Метаданные и тексты сообщений на диске не сохраняются.

Перед началом общения производится обмен ключами и добавление пользователя и его открытого ключа в адресную книгу. Добавить другого пользователя можно только после отправки запроса на общение и получения согласия получать сообщения. После запуска приложение создаёт свой скрытый сервис и проверяет наличие скрытых сервисов для пользователей из адресной книги, если их скрытые сервисы запущены пользователи помечаются как находящиеся в online. Поддерживается предоставления совместного доступа к файлам, для передачи которых также используется шифрование и P2P-режим.

Доступен мессенджер Speek 1.6, использующий сеть Tor для обеспечения конфиденциальности

Изменения в новом выпуске:

  • Добавлен отдельных диалог со списком всех поступивших запросов на общение, который заменил собой диалог подтверждения, всплывавшим при получении каждого запроса.
  • Добавлено информирование о поступлении запросов на общение в области уведомлений на системном лотке.
  • Добавлена и применена по умолчанию новая тема оформления в тёмно-синем стиле.
  • Предоставлена возможность подключения собственных тем оформления.
  • Реализована возможность изменения размера области с адресной книгой.
  • Добавлены всплывающие подсказки.
  • Улучшена проверка ввода.
  • Внесены разнообразные мелки улучшения в интерфейс.

Источник: opennet.ru

Добавить комментарий