Доступен набор утилит для управления SSD-накопителями — nvme-cli 2.0

Опубликован значительный выпуск набора утилит nvme-cli 2.0, предоставляющего интерфейс командной строки для управления SSD-накопителями с интерфейсом NVM-Express (NVMe) в Linux. При помощи nvme-cli можно оценить состояние накопителя, посмотреть лог ошибок, вывести статистику по операциям, управлять пространствами имён, отправлять низкоуровневые команды контроллеру, активировать расширенные возможности и т.п. Код написан на языке Си и распространяется под лицензией GPLv2.

Наиболее значительные изменения, из-за которых осуществлено формирование ветки 2.0, связаны с реорганизацией кодовой базы — из пакета выделена библиотека libnvme, которая теперь будет развиваться в отдельном репозитории и может использоваться в произвольных проектах для вызова функциональности, доступной в nvme-cli. Одновременно с nvme-cli 2.0 сформирован выпуск libnvme 1.0, в котором стабилизирован библиотечный API. Из функциональных изменений nvme-cli 2.0 можно отметить добавление новых команд «nvme config», «nvme dim», «nvme media-unit-stat-log», «nvme gen-tls-key» и «nvme check-tls-key».



Источник: opennet.ru