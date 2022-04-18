Доступен Pgfe 2, клиентский C++ API к PostgreSQL

Опубликован первый стабильный выпуск Pgfe 2 (PostGres FrontEnd), продвинутого и многофункционального драйвера (клиентский API) для PostgreSQL, написанного на языке C++ и упрощающего работу с PostgreSQL в проектах на C++. Код проекта распространяется под лицензией Apache 2.0. Для сборки требуется компилятор с поддержкой стандарта C++17.

Основные возможности:

Соединение в блокирующем и неблокирующем режимах.

Обработка заранее подготовленных выражений (prepared statement) с позиционными и именованными параметрами.

Расширенная обработка ошибок с использованием исключений и кодов ошибок SQLSTATE.

Поддержка вызова функций и процедур.

Поддержка динамического построения SQL-запросов.

Возможность преобразование расширяемых типов данных на этапе передачи между клиентом и сервером (например, преобразования между массивами PostgreSQL и контейнерами STL).

Поддержка режима конвейерной передачи запросов (pipeline), позволяющего значительно ускорить выполнение большого числа мелких операций записи (INSERT/UPDATE/DELETE) за счёт отправки следующего запроса не дожидаясь результата предыдущего.

Поддержка Large Objects для потокового доступа к крупным наборам данных.

Поддержка операции COPY для копирования данных между файлом с СУБД.

Возможность отделения SQL-запросов от кода C++ на стороне клиента.

Предоставление простого и надёжного пула соединений, пригодного для использования в многопоточных приложениях.

Источник: opennet.ru