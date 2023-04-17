Доступен почтовый сервер Postfix 3.8.0

После 14 месяцев разработки состоялся релиз новой стабильной ветки почтового сервера Postfix — 3.8.0. В то же время объявлено о прекращении поддержки ветки Postfix 3.4, выпущенной в начале 2019 года. Postfix является одним из редких проектов, сочетающих одновременно высокую безопасность, надёжность и производительность, чего удалось добиться благодаря продуманной архитектуре и достаточно жёсткой политике оформления кода и аудита патчей. Код проекта распространяется под лицензиями EPL 2.0 (Eclipse Public license) и IPL 1.0 (IBM Public License).

В соответствии с январским автоматизированным опросом около 400 тысяч почтовых серверов, Postfix используется на 33.18% (год назад 34.08%) почтовых серверов, доля Exim составляет 60.27% (58.95%), Sendmail — 3.62% (3.58%), MailEnable — 1.86% (1.99%), MDaemon — 0.39% (0.52%), Microsoft Exchange — 0.19% (0.26%), OpenSMTPD — 0.06% (0.06%).

Основные новшества:

В клиенте SMTP/LMTP реализована возможность проверки DNS-записей SRV для определения хоста и порта почтового сервера, который будет использован для передачи сообщений. Например, при указании в настройках «use_srv_lookup = submission» и «relayhost = example.com:submission» SMTP-клиент запросит SRV-запись хоста _submission._tcp.example.com для определения хоста и порта почтового шлюза. Предложенную возможность можно использовать в инфраструктурах, в которых для доставки почтовых сообщению используются сервисы с динамически выделяемыми номерами сетевых портов.

Из списка применяемых по умолчанию в настройках TLS алгоритмов исключены шифры SEED, IDEA, 3DES, RC2, RC4 и RC5, хэш MD5 и алгоритмы обмена ключами DH и ECDH, которые отнесены к числу устаревших или неиспользуемых. При указании в настройках типов шифров «export» и «low» фактически теперь выставляется тип «medium», так как в OpenSSL 1.1.1 поддержка типов «export» и «low» прекращена.

Добавлена новая настройка «tls_ffdhe_auto_groups» для включения протокола согласования групп FFDHE (Finite-Field Diffie-Hellman Ephemeral) в TLS 1.3 при сборке с OpenSSL 3.0.

Для защиты от атак, нацеленных на исчерпание доступной памяти, обеспечено агрегирование статистики «smtpd_client_*_rate» и «smtpd_client_*_count» в разрезе сетевых блоков, размер которых задан директивами «smtpd_client_ipv4_prefix_length» и «smtpd_client_ipv6_prefix_length» (по умолчанию /32 и /84)

Добавлена защита от атак, использующих запрос на повторное согласование TLS-соединения внутри уже установленного SMTP-соединения для создания излишней нагрузки на CPU.

В команде postconf обеспечен вывод предупреждения для комментариев, заданных непосредственно следом за значениями параметров в файле конфигурации Postfix.

Предоставлена возможность настройки кодировки клиента для PostgreSQL через указание атрибута «encoding» в файле конфигурации (по умолчанию значение теперь выставлено в «UTF8», а раньше использовалась кодировка «LATIN1»).

В командах postfix и postlog вывод логов в stderr теперь производится независимо от подключения потока stderr к терминалу.

В дереве исходных текстов файлы «global/mkmap*.[hc]» перемещены в каталог «util», в основном каталоге оставлены только файлы «global/mkmap_proxy.*».

Источник: opennet.ru