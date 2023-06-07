Доступен postmarketOS 23.06, Linux-дистрибутив для смартфонов и мобильных устройств

Опубликован выпуск проекта postmarketOS 23.06, развивающего дистрибутив Linux для смартфонов, базирующийся на пакетной базе Alpine Linux, стандартной Си-библиотеке Musl и наборе утилит BusyBox. Целью проекта является предоставление Linux-дистрибутива для смартфонов, не зависящего от жизненного цикла поддержки официальных прошивок и не привязанного к типовым решениям основных игроков индустрии, задающих вектор развития. Сборки подготовлены для PINE64 PinePhone, Purism Librem 5 и 29 поддерживаемых сообществом устройств, включая Samsung Galaxy A3/A5/S4, Xiaomi Mi Note 2/Redmi 2, OnePlus 6, Lenovo A6000, ASUS MeMo Pad 7 и даже Nokia N900. Ограниченная экспериментальная поддержка предоставлена для более чем 300 устройств.
Окружение postmarketOS максимально унифицировано и выносит все специфичные для конкретных устройств компоненты в отдельный пакет, все остальные пакеты идентичны для всех устройств и основаны на пакетах Alpine Linux. В сборках по возможности используется ванильное ядро Linux, а если это невозможно, то ядра из прошивок, подготовленных производителями устройств. В качестве основных пользовательских оболочек предлагаются KDE Plasma Mobile, Phosh, GNOME Mobile и Sxmo, но имеется возможность установки и других окружений, включая MATE и Xfce.
В новом выпуске:
- Число официально поддерживаемых сообществом устройств не изменилось — как и в прошлом выпуске заявлено о поддержке 31 устройства, но одно устройство было удалено, а одно добавлено. Из списка исключён планшет PINE64 PineTab из-за отсутствия сопровождающего. При этом компоненты для поддержки PINE64 PineTab остаются в ветке для разработчиков и могут быть возвращены в стабильную ветку в случае появления сопровождающего. Из новых устройств в списке появился смартфон Samsung Galaxy Grand Max.
- Реализована возможность использования пользовательского окружения GNOME Mobile, в котором задействована редакция оболочки GNOME Shell, адаптированная для использования на смартфонах и планшетах с сенсорным экраном. Компоненты GNOME Mobile основаны на ветке GNOME Shell 44 из Git. Для управления установкой приложений подготовлен мобильный вариант приложения GNOME Software.
- Окружение Phosh, основанное на технологиях GNOME и развиваемое компанией Purism для смартфона Librem 5, обновлено до версии 0.26. По сравнению с прошлым выпуском postmarketOS в Phosh добавлен новый плагин для вывода информации о пользователе и экстренных вызовах, в плагинах разрешено выставление своих настроек, обновлено оформление меню быстрого запуска, реализована анимация пиктограмм в строке состояния, улучшен конфигуратор. По умолчанию для просмотра документов задействована мобильная версия приложения Evince.
- Оболочка KDE Plasma Mobile обновлена до версии 5.27.5 (ранее поставлялась версия 5.26.5), подробный обзор которой публиковался ранее. Изменён интерфейс программы для отправки SMS/MMS.
- Графическая оболочка Sxmo (Simple X Mobile), основанная на композитном менеджере Sway и придерживающаяся Unix-философии, обновлена до версии 1.14, в которой переработана обработка перехода в спящий режим, для строки состояния задействована панель sxmobar, заменены пиктограммы в строке состояния, переписаны компоненты для работы с MMS и логами.
- По умолчанию реализована установка файлов с переводами, а базовая локаль измена с C.UTF-8 на en_US.UTF-8.
- Доведена до рабочего состояния возможность раздачи интернета на другие устройства через USB-порт (USB tethering).
- В установочных образах минимальный размер выставляемого пароля уменьшен с 8 до 6 символов.
- Реализована работа из коробки звука и управления фоновой подсветкой на смартфоне PineBook Pro.
Источник: opennet.ru