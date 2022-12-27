Доступен ShellCheck 0.9, статический анализатор для shell-скриптов

Опубликован выпуск проекта ShellCheck 0.9, развивающего систему статического анализа shell-скриптов, поддерживающую выявление ошибок в скриптах с учётом особенностей bash, sh, ksh и dash. Код проекта написан на языке Haskell и распространяется под лицензией GPLv3. Предоставляются компоненты для интеграции с Vim, Emacs, VSCode, Sublime, Atom и различными интегрированными средами, поддерживающими GCC-совместимый вывод сведений об ошибках.

Поддерживается выявление в коде как синтаксических ошибок, приводящих к выводу интерпретатором ошибки в момент выполнения, так и семантических проблем, из-за которых выполнение не нарушается, но возникают аномалии в поведении скрипта. Анализатор также может определять узкие места, неочевидные проблемы и подводные камни, которые могут приводить к сбоям при определённом стечении обстоятельств.

Из классов выявляемых ошибок можно отметить проблемы с экранированием спецсимволов и обрамлением в кавычки, ошибки в условных выражениях, неверное использование команд, проблемы обработки времени и дат, и типовые синтаксические ошибки новичков. Например, отсутствие пробелов при сравнении «[[ $foo==0 ]]», наличие пробелов «var = 42» или указание символа $ при присвоении «$foo=42», использование переменных без кавычек «echo $1», указание лишних квадратных скобок в «tr -cd ‘[a-zA-Z0-9]'»,

Дополнительно поддерживается вывод рекомендаций по улучшению стиля кода, устранению проблем с переносимостью и повышению надёжности работы скриптов. Например, вместо «echo $[1+2]» будет предложено использовать синтаксис «$((..))», конструкция ‘rm -rf «$STEAMROOT/»*’ будет отмечена как небезопасная и способная удалить корневой каталог при незаполнении переменной $STEAMROOT, а использование «echo {1..10}» будет выделено как несовместимое с dash и sh.

В новой версии:

Добавлено предупреждение для выражений вида ‘local readonly foo’.

Добавлено предупреждение о недоступности команд.

Добавлено предупреждение об обратных ссылках в ‘declare x=1 y=$x’.

Добавлено предупреждение, если $? используется для выдачи кода возврата echo, printf, [ ], [[ ]] и test.

Добавлена рекомендация по удалению ((..))inarray[((idx))]=val.

Добавлена рекомендация по объединению двойных скобок в арифметических контекстах.

Добавлена рекомендация по удалению круглых скобок в выражении a[(x+1)]=val.

Источник: opennet.ru