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Доступен Vieb 9.4, web-бразуер в стиле редактора Vim

Опубликован web-браузер Vieb 9.4, оптимизированный для управления с клавиатуры, используя принципы работы и комбинации клавиш, свойственные для текстового редактора vim (например, для ввода текста в форме необходимо переходить в режим вставки). Код написан на языке JavaScript и распространяется под лицензией GPLv3. Интерфейс построен на базе платформ Electron, а в качестве web-движка задействован Chromium. Готовые сборки подготовлены для Linux (AppImage, snap, deb, rpm, pacman), Windows и macOS.

Ключевые возможности:

  • Поддержка вертикальных и горизонтальных вкладок, с возможностью группировки, выделения цветом, автоочистки, отдельной привязки Cookie, восстановления закрытых вкладок, закрепления вкладок, заморозки (выгрузки содержимого) вкладок, показа индикатора воспроизведения звука и т.п. Поддержка вкладок-контейнеров, изолированных от остальных вкладок (Cookie и сохранённые данные не пересекаются).
  • Возможность разделения окна на части для одновременного просмотра нескольких страниц.
  • Встроенные механизмы блокировки нежелательного содержимого, включая блокировку рекламы по спискам easylist/easyprivacy, проброс для страниц AMP и возможность подключения косметических фильтров для изменения страниц.
  • Поддержка автодополнения ввода, реализованная локально на основе истории посещений и имеющегося набора команд, без обращений к внешним сервисам. Поддержка проверки правописания.
  • Гибкая система управления полномочиями и настройками. Отдельные настройки для доступа к уведомлениям, микрофону, полноэкранному режиму и т.п. Наличие встроенных чёрных и белых списков. Возможности для переопределения User Agent, управления Cookie, запрета обращения к внешним ресурсам, настройки кэширования (для отдельных сайтов можно отключить сохранение страниц в локальном кэше или включить чистку кэша при выходе) и задания собственных правил применения WebRTC и скрытия локальных адресов WebRTC .
  • Возможность изменения внешнего вида через темы оформления. Наличие тёмной и светлой темы. Полноценное масштабирование интерфейса, размера шрифтов и страниц.
  • Возможность привязки клавиатурных комбинаций к произвольным возможностям, командам и действиям. Поддержка классического управления при помощи мыши и наличие режимов в стиле vim. Например, доступны раздельные режимы навигации/поиска в web («e»), ввода команд («:»), нажатия кнопок и перехода по ссылкам («f»), поиска на странице («/»), активации указателя («v») для загрузки изображений и выделения ссылок, вставки текста («i»), редактирование текущего URL («e», для открытия нового URL предлагается команда «:open URL»).
  • Наличие файла конфигурации, позволяющего настроить поведение всех команд. Возможность изменения параметров и настроек на лету в стиле vim (режим ввода команд «:», в котором можно использовать похожие на vim команды showcmd, timeout, colorscheme, maxmapdepth, spelllang, splitright, smartcase и т.п.).

Доступен Vieb 9.4, web-бразуер в стиле редактора Vim
Доступен Vieb 9.4, web-бразуер в стиле редактора Vim
Доступен Vieb 9.4, web-бразуер в стиле редактора Vim


Источник: opennet.ru

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