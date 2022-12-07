Доступен Vieb 9.4, web-бразуер в стиле редактора Vim

Опубликован web-браузер Vieb 9.4, оптимизированный для управления с клавиатуры, используя принципы работы и комбинации клавиш, свойственные для текстового редактора vim (например, для ввода текста в форме необходимо переходить в режим вставки). Код написан на языке JavaScript и распространяется под лицензией GPLv3. Интерфейс построен на базе платформ Electron, а в качестве web-движка задействован Chromium. Готовые сборки подготовлены для Linux (AppImage, snap, deb, rpm, pacman), Windows и macOS.

Ключевые возможности: