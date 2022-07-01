Доступен Wayland 1.21

После шести месяцев разработки представлен стабильный релиз протокола, механизма межпроцессного взаимодействия и библиотек Wayland 1.21. Ветка 1.21 обратно совместима на уровне API и ABI с выпусками 1.x и содержит в основном исправления ошибок и незначительные обновления протокола. Несколько дней назад сформировано корректирующее обновление композитного сервера Weston 10.0.1, который развивается в рамках отдельного цикла разработки. Weston предоставляет код и рабочие примеры для использования Wayland в десктоп-окружениях и встраиваемых решениях.
Основные изменения в протоколе:
- В программный интерфейс wl_pointer добавлена поддержка события wl_pointer.axis_value120 для высокоточного скроллинга на манипуляторах мышь с колесом прокрутки высокого разрешения.
- В сервер добавлены новые функции wl_signal_emit_mutable (аналог wl_signal_emit, поддерживающий корректную работу в ситуации, когда один обработчик сигналов, удаляет другой обработчик) и wl_global_get_version (позволяет узнать общую версию API).
- Разработка переведена на платформу GitLab с использованием инфраструктуры проекта FreeDesktop.org.
- Проведена чистка и переработка структур и функций, связанных с настройкой курсора.
- Протокол wl_shell отмечен как необязательный для реализации в композитных серверах и объявлен устаревшим. Для создания пользовательских оболочек рекомендовано использовать протокол xdg_shell, предоставляющий интерфейс для взаимодействия с поверхностями как с окнами, что позволяет передвигать поверхности по экрану, сворачивать, разворачивать, изменять размер и т.д.
- Повышены требования к сборочной системе, для сборки теперь необходим инструментарий Meson как минимум версии 0.56. При компиляции включён флаг «c_std=c99».
Изменения в приложениях, окружениях рабочего стола и дистрибутивах, связанные с Wayland:
- В KDE планируют в 2022 году довести сеанс рабочего стола Plasma на базе протокола Wayland до состояния, пригодного для повседневного использования существенной долей пользователей. Значительно улучшена поддержка Wayland в выпусках KDE Plasma 5.24 и 5.25, в том числе добавлена поддержка глубины цветности больше 8-бит на канал, реализован режим «DRM leasing» для шлемов виртуальной реальности, обеспечена поддержка создания скриншотов и сворачивания всех окон.
- В Fedora 36 на системах с проприетарными драйверами NVIDIA по умолчанию задействован сеанс GNOME на базе протокола Wayland, который раньше применялся только при использовании открытых драйверов.
- В Ubuntu 22.04 для большинства конфигураций по умолчанию задействован сеанс рабочего стола на базе протокола Wayland, но использование X-сервера оставлено по умолчанию для систем с проприетарными драйверами NVIDIA. Для Ubuntu предложен PPA-репозиторий с пакетом qtwayland в который из ветки Qt 5.15.3, сопровождаемой проектом KDE, перенесены исправления, связанные с улучшением поддержки протокола Wayland.
- Опубликован выпуск пользовательского окружения Sway 1.7, использующего Wayland.
- В ночных сборках Firefox по умолчанию включена поддержка Wayland. В Firefox исправлена проблема с блокировкой потоков, налажено масштабирование всплывающих окон и обеспечена работа контекстного меню при проверке правописания. В соответствии со статистикой сервиса Firefox Telemetry, анализирующего данные, поступающие в результате отправки телеметрии и обращения пользователей к серверам Mozilla, доля Linux-пользователей Firefox, работающих в окружениях на базе протокола Wayland, пока не превышает 10%.
- Опубликован выпуск экранной оболочки для мобильных устройств Phosh 0.15.0, основанной на технологиях GNOME и использующей композитный сервер Phoc, работающий поверх Wayland.
- Компания Valve продолжает развивать композитный сервер Gamescope (ранее известный как steamcompmgr), использующий протокол Wayland и применяемый в операционной системе SteamOS 3.
- Опубликован выпуск DDX-компонента XWayland 22.1.0, обеспечивающего запуск X.Org Server для организации выполнения X11-приложений в окружениях на базе Wayland. В новой версии добавлена поддержка протокола DRM Lease, который используется для формирования стереокартинки с разными буферами для левого и правого глаза при выводе на шлемы виртуальной реальности.
- Проект labwc развивает композитный сервер для Wayland с возможностями, напоминающими оконный менеджер Openbox (проект преподносится как попытка создания альтернативы Openbox для Wayland).
- Доступен первый выпуск LWQt, варианта пользовательской оболочки LXQt на базе Wayland.
- Компания Collabora в рамках проекта wxrd, развивает новый композитный сервер на базе Wayland для систем виртуальной реальности.
- Опубликован выпуск проекта Wine-wayland 7.7, позволяющего использовать Wine в окружениях на базе протокола Wayland, без применения XWayland и компонентов X11.
- Аарон Плaттнер (Aaron Plattner), один из ведущих разработчиков проприетарных драйверов NVIDIA, опубликовал отчёт о состоянии поддержки Wayland в драйверах NVIDIA.
- Сформирован выпуск композитного сервера Weston 10.0, в котором добавлена поддержка библиотеки libseat, предоставляющей функции для организации доступа к совместно используемым устройствам ввода и вывода, а также добавлены компоненты для управления цветом, позволяющие преобразовывать цвета, выполнять гамма-коррекцию и работать с цветовыми профилями.
- Продолжено портирование рабочего стола MATE для Wayland.
- Компания System76 работает над созданием нового пользовательского окружения COSMIC, использующего Wayland.
- Компания Microsoft реализовала возможность запуска Linux-приложений с графическим интерфейсом в окружениях на базе подсистемы WSL2 (Windows Subsystem for Linux). Для вывода задействован композитный менеджер RAIL-Shell, использующий протокол Wayland и основанный на кодовой базе Weston.
- Wayland задействован по умолчанию в мобильных платформах Plasma Mobile, Sailfish, webOS Open Source Edition,
Источник: opennet.ru