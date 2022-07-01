Доступен Wayland 1.21

После шести месяцев разработки представлен стабильный релиз протокола, механизма межпроцессного взаимодействия и библиотек Wayland 1.21. Ветка 1.21 обратно совместима на уровне API и ABI с выпусками 1.x и содержит в основном исправления ошибок и незначительные обновления протокола. Несколько дней назад сформировано корректирующее обновление композитного сервера Weston 10.0.1, который развивается в рамках отдельного цикла разработки. Weston предоставляет код и рабочие примеры для использования Wayland в десктоп-окружениях и встраиваемых решениях.

Основные изменения в протоколе:

В программный интерфейс wl_pointer добавлена поддержка события wl_pointer.axis_value120 для высокоточного скроллинга на манипуляторах мышь с колесом прокрутки высокого разрешения.

В сервер добавлены новые функции wl_signal_emit_mutable (аналог wl_signal_emit, поддерживающий корректную работу в ситуации, когда один обработчик сигналов, удаляет другой обработчик) и wl_global_get_version (позволяет узнать общую версию API).

Разработка переведена на платформу GitLab с использованием инфраструктуры проекта FreeDesktop.org.

Проведена чистка и переработка структур и функций, связанных с настройкой курсора.

Протокол wl_shell отмечен как необязательный для реализации в композитных серверах и объявлен устаревшим. Для создания пользовательских оболочек рекомендовано использовать протокол xdg_shell, предоставляющий интерфейс для взаимодействия с поверхностями как с окнами, что позволяет передвигать поверхности по экрану, сворачивать, разворачивать, изменять размер и т.д.

Повышены требования к сборочной системе, для сборки теперь необходим инструментарий Meson как минимум версии 0.56. При компиляции включён флаг «c_std=c99».

Изменения в приложениях, окружениях рабочего стола и дистрибутивах, связанные с Wayland: