Доступен web-браузер Floorp 10.5.0

Представлен релиз web-браузера Floorp 10.5.0, развиваемого группой японских студентов и сочетающего движок Firefox с возможностями и интерфейсом в стиле Chrome. Из особенностей проекта также называется забота о конфиденциальности пользователя и возможность настройки интерфейса на свой вкус. Код проекта распространяется под лицензией MPL 2.0. Сборки подготовлены для Windows, Linux и macOS.

В новом выпуске: