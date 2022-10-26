Доступна документация к PostgreSQL 15.0 на русском языке

Компания Postgres Pro опубликовала (PDF, Epub) полный перевод на русский язык документации к СУБД PostgreSQL 15.0. Помимо перевода официальной документации выпущено несколько общедоступных русскоязычных книг по PostgreSQL — «Postgres: первое знакомство» (PDF), «PostgreSQL изнутри» (PDF), «PostgreSQL. Основы языка SQL» (PDF) и «Основы технологий баз данных» (PDF).



Источник: opennet.ru