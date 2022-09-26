Доступна двадцать шестая альфа-версия открытой игры 0 A.D.

Опубликован двадцать шестой альфа-выпуск свободной игры 0 A.D., которая представляет собой стратегию реального времени с качественной 3D-графикой и игровым процессом во многом похожим на игры серии «Age of Empires». Исходные тексты игры были открыты компанией Wildfire Games под лицензией GPL после 9 лет разработки в качестве проприетарного продукта. Сборка игры доступна для Linux (Ubuntu, Gentoo, Debian, openSUSE, Fedora и Arch Linux), FreeBSD, OpenBSD, macOS и Windows. Текущая версия поддерживает сетевую игру и однопользовательскую игру с ботами на заранее смоделированных, либо динамически создаваемых картах. Игра охватывает более десяти цивилизаций, существовавших в диапазоне с 500 года до нашей эры до 500 года нашей эры.

Не связанные с кодом компоненты игры, такие как графические и звуковые элементы, представлены под лицензией Creative Commons BY-SA, допускающей модификацию и задействование в коммерческих продуктах при условии указания авторства и распространения производных работ под аналогичной лицензией. Игровой движок 0 A.D. насчитывает около 150 тыс. строк кода на языке С++, для вывода 3D графики используется OpenGL, для работы со звуком — OpenAL, для организации сетевой игры — ENet. Из других открытых проектов по созданию стратегий реального времени можно отметить: Glest, ORTS, Warzone 2100 и Spring.

Основные новшества:

Добавлена новая цивилизация — Империя Хань (The Han), которая существовала с 206 до н.э. до 220 н.э. в Китае.

Добавлены новые карты: Таримская впадина и Янцзы.

В движке рендеринга предоставлена возможность настройки качества текстур (низкая, средняя в высокая) и анизотропной фильтрации (от 1x до 16x).

Добавлена поддержка шрифтов в формате FreeType.

Добавлены настройки для полноэкранного и оконного режимов.

Реализованы оптимизации производительности. На платформе Windows по умолчанию задействовано ускорение при помощи GPU.

Улучшена навигация по объектам. Улучшено движение войсковых формирований. Войсковое формирование теперь можно выбирать как единое целое одним кликом.

В GUI добавлена возможность настройки размера элементов интерфейса.

Обеспечена установка модов в режиме drag & drop.

Улучшен интерфейс Atlas Editor.

В GUI предложено поле для поиска игроков, добавлена сводная страница и реализованы новые всплывающие подсказки.

Проведена работа по улучшению текстур, 3D-моделей, пейзажей и анимации. Добавлено 26 новых музыкальных треков.

Добавлена опция, позволяющая союзникам обмениваться сведениями об открытых каждым частях карты.

Добавлена возможность назначения юнитам внеочередных задач, требующих немедленного исполнения, независимо от наличия других задач.

Для юнитов реализована поддержка ускорения.

Источник: opennet.ru