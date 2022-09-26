Доступна двадцать шестая альфа-версия открытой игры 0 A.D.

Опубликован двадцать шестой альфа-выпуск свободной игры 0 A.D., которая представляет собой стратегию реального времени с качественной 3D-графикой и игровым процессом во многом похожим на игры серии «Age of Empires». Исходные тексты игры были открыты компанией Wildfire Games под лицензией GPL после 9 лет разработки в качестве проприетарного продукта. Сборка игры доступна для Linux (Ubuntu, Gentoo, Debian, openSUSE, Fedora и Arch Linux), FreeBSD, OpenBSD, macOS и Windows. Текущая версия поддерживает сетевую игру и однопользовательскую игру с ботами на заранее смоделированных, либо динамически создаваемых картах. Игра охватывает более десяти цивилизаций, существовавших в диапазоне с 500 года до нашей эры до 500 года нашей эры.
Не связанные с кодом компоненты игры, такие как графические и звуковые элементы, представлены под лицензией Creative Commons BY-SA, допускающей модификацию и задействование в коммерческих продуктах при условии указания авторства и распространения производных работ под аналогичной лицензией. Игровой движок 0 A.D. насчитывает около 150 тыс. строк кода на языке С++, для вывода 3D графики используется OpenGL, для работы со звуком — OpenAL, для организации сетевой игры — ENet. Из других открытых проектов по созданию стратегий реального времени можно отметить: Glest, ORTS, Warzone 2100 и Spring.
Основные новшества:
- Добавлена новая цивилизация — Империя Хань (The Han), которая существовала с 206 до н.э. до 220 н.э. в Китае.
- Добавлены новые карты: Таримская впадина и Янцзы.
- В движке рендеринга предоставлена возможность настройки качества текстур (низкая, средняя в высокая) и анизотропной фильтрации (от 1x до 16x).
- Добавлена поддержка шрифтов в формате FreeType.
- Добавлены настройки для полноэкранного и оконного режимов.
- Реализованы оптимизации производительности. На платформе Windows по умолчанию задействовано ускорение при помощи GPU.
- Улучшена навигация по объектам. Улучшено движение войсковых формирований. Войсковое формирование теперь можно выбирать как единое целое одним кликом.
- В GUI добавлена возможность настройки размера элементов интерфейса.
- Обеспечена установка модов в режиме drag & drop.
- Улучшен интерфейс Atlas Editor.
- В GUI предложено поле для поиска игроков, добавлена сводная страница и реализованы новые всплывающие подсказки.
- Проведена работа по улучшению текстур, 3D-моделей, пейзажей и анимации. Добавлено 26 новых музыкальных треков.
- Добавлена опция, позволяющая союзникам обмениваться сведениями об открытых каждым частях карты.
- Добавлена возможность назначения юнитам внеочередных задач, требующих немедленного исполнения, независимо от наличия других задач.
- Для юнитов реализована поддержка ускорения.
Источник: opennet.ru