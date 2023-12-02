Доступна интегрированная среда разработки Apache NetBeans 20

Представлен выпуск интегрированной среды разработки Apache NetBeans 20, которая предоставляет поддержку языков программирования Java SE, Java EE, PHP, C/C++, JavaScript, Rust и Groovy. Готовые сборки сформированы для Linux (snap, flatpak), Windows и macOS.

Среди предложенных изменений: