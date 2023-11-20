Доступна Louvre 1.0, библиотека для разработки композитных серверов на базе Wayland

Разработчики проекта Cuarzo OS представили первый выпуск библиотеки Louvre, предоставляющей компоненты для разработки композитных серверов на базе протокола Wayland. Код написан на языке С++ и распространяется под лицензией GPLv3.

Библиотека берёт на себя выполнение всех низкоуровневых операций, включая управления графическими буферами, взаимодействие с подсистемами ввода и графическими API в Linux, и также предлагает готовые реализации различных расширений протокола Wayland. Наличие готовых компонентов даёт возможность не тратить месяцы работы на создание типовых низкоуровневых элементов, а сразу получить готовый и работающий каркас композитного сервера, который можно адаптировать под свои потребности и дополнить необходимой расширенной функциональностью. При необходимости разработчик может переопределить предоставляемые библиотекой методы для обработки протоколов, событий ввода и отрисовки.

По заявлению разработчиков, библиотека заметно опережает по производительности конкурирующие решения. Например, написанный при помощи Louvre пример композитного сервера louvre-weston-clone, воспроизводящий функциональность проекта Weston, по сравнению с Weston и Sway потребляет в проведённых тестах меньше ресурсов CPU и GPU, а также позволяет добиться стабильно высокого FPS, даже в сложных сценариях.

Основные возможности Louvre: