Доступна мобильная платформа /e/OS 1.6, развиваемая создателем Mandrake Linux

Представлен выпуск мобильной платформы /e/OS 1.6, нацеленной на сохранение конфиденциальности пользовательских данных. Платформа основана Гаэлем Дювалем (Gaël Duval), создателем дистрибутива Mandrake Linux. Проект предоставляет прошивки для многих популярных моделей смартфонов, а также под брендами Murena One, Murena Fairphone 3+/4 и Murena Galaxy S9 предлагает редакции смартфонов OnePlus One, Fairphone 3+/4 и Samsung Galaxy S9 с предустановленной прошивкой /e/OS. Всего официально поддерживается 209 смартфонов.

Прошивка /e/OS развивается как ответвление от платформы Android (используются наработки LineageOS), избавленное от привязки к сервисам и инфраструктуре Google, что позволяет с одной стороны сохранить совместимость с Android-приложениями и упростить поддержку оборудования, а с другой стороны блокировать передачу телеметрии на серверы Google и обеспечить высокий уровень конфиденциальности. Блокируется в том числе и неявная отправка информации, например, обращение к серверам Google при проверке доступности сети, резолвинге DNS и определении точного времени.

Для взаимодействия с сервисами Google предустановлен пакет microG, который позволяет обойтись без установки проприетарных компонентов и предлагает вместо сервисов Google независимые аналоги. Например, для определения местоположения по Wi-Fi и базовым станциям (без GPS) задействована прослойка на основе Mozilla Location Service. Вместо поисковой системы Google предлагается собственный метапоисковый сервис на основе форка движка Searx, обеспечивающий анонимность отправляемых запросов.

Для синхронизации точного времени вместо Google NTP используется NTP Pool Project, а вместо DNS-серверов Google (8.8.8.8) — DNS-серверы текущего провайдера. В web-браузере по умолчанию включён блокировщик рекламы и скриптов для отслеживания перемещений. Для синхронизации файлов и данных приложений разработан собственный сервис, который может работать c инфраструктурой на базе NextCloud. Серверные компоненты основаны на открытом ПО и доступны для установки на подконтрольных пользователю системах.

Интерфейс пользователя существенно переработан и включает собственное окружение для запуска приложений BlissLauncher, улучшенную систему уведомлений, новый экран блокировки и иное стилевое оформление. В BlissLauncher задействован специально разработанный для проекта набор автоматически масштабируемых пиктограмм и подборка виджетов (например, виджет для показа прогноза погоды).

Проектом также развивается собственный менеджер аутентификации, позволяющий использовать для всех сервисов единую учётную запись ([email protected]), регистрируемую в процессе первой установки. Учётную запись можно использовать для получения доступа к своему окружению через Web или на других устройствах. В облаке Murena Cloud бесплатно предоставляется 1ГБ для хранения своих данных, синхронизации приложений и резервных копий.

По умолчанию в состав входят такие приложения, как почтовый клиент (K9-mail), web-браузер (Bromite, ответвление от Chromium), программа для работы с камерой (OpenCamera), программа для отправки мгновенных сообщений (qksms), система для ведения заметок (nextcloud-notes), PDF-просмотрщик (PdfViewer), планировщик (opentasks), программа для работы с картами (Magic Earth), галерея фотографий (gallery3d), файловый менеджер (DocumentsUI).

Основные изменения в /e/OS 1.6:

Модернизирован стиль оформления всех приложений.

Из основного состава удалён просмотрщик документов на основе LibreOffice, который является сторонним проектом, не сопровождаемым организацией The Document Foundation. Для работы с офисными форматами рекомендуется установить приложение Collabora из каталога App Lounge.

В приложение для работы с камерой добавлены инструменты для редактирования фотографий после снимка.

В менеджер приложений App Lounge добавлена возможность поиска устанавливаемых web-приложений (PWA), улучшен процесс обновления и ускорена загрузка программ.

В средствах для обеспечения конфиденциальности реализовано отображения имени другого VPN.

В интерфейсе запуска приложений Bliss Launcher добавлен диалог с подтверждением полномочий вывода уведомлений, показываемый после разблокировки экрана. После удаления приложения обеспечено удаление и связанных с ним виджетов.

В почтовом клиенте реализовано обновление почтовых папок раз в 5 минут.

Из кодовой базы проекта LineageOS перенесены исправления ошибок и уязвимостей. Обновлены версии пакетов MicroG 0.2.25, App Lounge 2.4.1, Advanced Privacy 1.4.0, Orbot 16.6.2 и Bliss Launcher 1.6.0.

Для смартфонов Fairphone 4 и Fairphone 3 предоставлена возможность обновления прошивок до веток Android 12 и 11.

Источник: opennet.ru