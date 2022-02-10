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Доступна мобильная платформа KDE Plasma Mobile 22.02

Опубликован выпуск мобильной платформы KDE Plasma Mobile 22.02, основанной на мобильной редакции рабочего стола Plasma 5, библиотеках KDE Frameworks 5, телефонном стеке ModemManager и коммуникационном фреймворке Telepathy. Для вывода графики в Plasma Mobile используется композитный сервер kwin_wayland, а для обработки звука применяется PulseAudio. Одновременно подготовлен выпуск набора мобильных приложений Plasma Mobile Gear 22.02, формируемого по аналогии с набором KDE Gear. Для создания интерфейса приложений применяется Qt, набор компонентов Mauikit и фреймворк Kirigami из состава KDE Frameworks, позволяющий создавать универсальные интерфейсы, пригодные для смартфонов, планшетов и ПК.

В состав входят такие приложения, как KDE Connect для сопряжения телефона с рабочим столом, просмотрщик документов Okular, музыкальный проигрыватель VVave, просмоторщики изображений Koko и Pix, система ведения заметок buho, календарь-планировщик calindori, файловый менеджер Index, менеджер приложений Discover, программа для отправки SMS Spacebar, адресная книга plasma-phonebook, интерфейс для осуществления телефонных вызовов plasma-dialer, браузер plasma-angelfish и мессенджер Spectral.

В новой версии:

  • В мобильную оболочку перенесены изменения из недавнего выпуска KDE Plasma 5.24. Основной репозиторий с мобильной оболочной переименован из plasma-phone-components в plasma-mobile.
  • Переработана выпадающая панель быстрых настроек, в которую также добавлены новые виджеты для управления воспроизведением мультимедийного контента и показа уведомлений. Улучшена обработка управляющих жестов.
    Доступна мобильная платформа KDE Plasma Mobile 22.02Доступна мобильная платформа KDE Plasma Mobile 22.02Доступна мобильная платформа KDE Plasma Mobile 22.02

    Добавлен базовый вариант панели быстрых настроек для планшетов, который планируется улучшить в следующем выпуске.

    Доступна мобильная платформа KDE Plasma Mobile 22.02

  • Переписан интерфейс для переключения между запущенными приложениями (Task Switcher), который переведён на использование одной строки с эскизами приложений и теперь поддерживает управляющие жесты. В панели навигации устранены ошибки, из-за которой панель временами становилась серой и нарушался показ эскизов приложений. В дальнейшем планируется реализовать возможность полного управления жестами без привязки к панели навигации.
  • На домашний экран добавлена возможность вызова интерфейса поиска программ KRunner через проведение пальцем сверху вниз по сенсорному экрану. Повышена точность срабатывания экранных жестов для открытия и закрытия приложений. Решены проблемы, возникающие при размещении или удалении плазмоидов на домашнем экране. Индикатор запуска приложения и интерфейс для переключения между приложениями переведены на использование основного окна домашнего экрана, без создания новых окон, что заметно повысило плавность анимации на устройстве Pinephone.
  • В конфигураторе реализована функция поиска и изменён стиль заголовка, в котором теперь применяется более компактная кнопка для возврата к предыдущему экрану.
    Доступна мобильная платформа KDE Plasma Mobile 22.02Доступна мобильная платформа KDE Plasma Mobile 22.02
  • Добавлен вариант оформления конфигуратора для планшентов.
    Доступна мобильная платформа KDE Plasma Mobile 22.02
  • Переработан бэкенд, отвечающий за срабатывание будильника. В будильнике переработан интерфейс редактирования списков и улучшена поддержка назначения собственных рингтонов. Добавлен встроенный диалог для настройки сигнала и таймеров.
    Доступна мобильная платформа KDE Plasma Mobile 22.02Доступна мобильная платформа KDE Plasma Mobile 22.02
  • Началась модернизация интерфейса календаря-планировщика Calindori.
    Доступна мобильная платформа KDE Plasma Mobile 22.02Доступна мобильная платформа KDE Plasma Mobile 22.02
  • Переработана навигация в программе PlasmaTube, предназначенной для просмотра видео с YouTube. Панель управления перемещена вниз экрана, а в заголовок добавлена кнопка для возврата к прошлому экрану.
    Доступна мобильная платформа KDE Plasma Mobile 22.02Доступна мобильная платформа KDE Plasma Mobile 22.02
  • В программе для прослушивания подкастов Kasts проведена оптимизация элементов управления для ландшафтного режима.
    Доступна мобильная платформа KDE Plasma Mobile 22.02
  • Добавлена возможность сворачивания в системный лоток программы для обмена сообщениями NeoChat (форк программы Spectral, переписанный с использованием фреймворка Kirigami для создания интерфейса и библиотеки libQuotient для поддержки протокола Matrix). В NeoChat также улучшена проверка наличия сетевого соединения, реализована возможность прикрепления меток к учётным записям (для наглядного разделения нескольких аккаунтов), добавлена поддержка прямого обмена файлами с другими приложениями и online-сервисами, такими как Nextcloud и Imgur.
    Доступна мобильная платформа KDE Plasma Mobile 22.02Доступна мобильная платформа KDE Plasma Mobile 22.02
  • Предложен мобильный вариант диалогов, применяемых для получения полномочий при доступе к ресурсам при помощи порталов Freedesktop (xdg-desktop-portal).
  • В эмуляторе терминала QMLKonsole налажена обработка кнопок Ctrl и Alt.
  • В web-браузере Angelfish реализован вариант интерфейса для десктоп-систем, в котором доступны те же функции, что и в интерфейсе для мобильных устройств. Изменение позволит использовать одну кодовую базу для развития редакций Angelfish для мобильных и настольных систем. Для настройки задействован интерфейс Kirigami.CategorizedSettings. Обновлён список фильтров в блокировщике рекламы.
  • Стиль кнопок в интерфейсе для осуществления телефонных вызовов (Plasma Dialer) приведён к стилю других приложений Plasma Mobile. Улучшена навигация между страницами, добавлена страница с настройками и страница About. Реализован диалог для очистки истории вызовов. Предоставлена возможность выбора телефонных номеров через меню Contacts, при привязке к одному пользователю нескольких номеров телефона. Обеспечена остановка мультимедийных проигрывателей при поступлении входящего вызова.

Источник: opennet.ru

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