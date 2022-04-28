Доступна мобильная платформа KDE Plasma Mobile 22.04

Опубликован выпуск мобильной платформы KDE Plasma Mobile 22.04, основанной на мобильной редакции рабочего стола Plasma 5, библиотеках KDE Frameworks 5, телефонном стеке ModemManager и коммуникационном фреймворке Telepathy. Для вывода графики в Plasma Mobile используется композитный сервер kwin_wayland, а для обработки звука применяется PulseAudio. Одновременно подготовлен выпуск набора мобильных приложений Plasma Mobile Gear 22.04, формируемого по аналогии с набором KDE Gear. Для создания интерфейса приложений применяется Qt, набор компонентов Mauikit и фреймворк Kirigami из состава KDE Frameworks, позволяющий создавать универсальные интерфейсы, пригодные для смартфонов, планшетов и ПК.
В состав входят такие приложения, как KDE Connect для сопряжения телефона с рабочим столом, просмотрщик документов Okular, музыкальный проигрыватель VVave, просмоторщики изображений Koko и Pix, система ведения заметок buho, календарь-планировщик calindori, файловый менеджер Index, менеджер приложений Discover, программа для отправки SMS Spacebar, адресная книга plasma-phonebook, интерфейс для осуществления телефонных вызовов plasma-dialer, браузер plasma-angelfish и мессенджер Spectral.
В новой версии:
- В мобильную оболочку перенесены изменения, развиваемые в ветке KDE Plasma 5.25, релиз которой ожидается 14 июня.
- В интерфейсе для переключения между запущенными приложениями (Task Switcher) улучшена анимация при активации и сворачивании приложений. Добавлена возможность сортировки запущенных приложений в порядке их открытия, а не только в алфавитном порядке.
- В панели задач улучшена адаптация к ширине экрана. В панели навигации обеспечено отключение прозрачности при открытии экранной клавиатуры, но не других окон оболочки.
- Добавлена возможность вызова урезанного варианта выпадающей панели быстрых настроек (Action Drawer) при блокировке экрана. Обеспечено закрытие панели при касании к внешней пустой области. Предоставлена поддержка перегруппировки настроек оболочки. Улучшена анимация при нажатии на кнопки быстрых настроек.
- Добавлена возможность переключения между реализациями домашнего экрана. Новые типы домашних экранов пока не добавлены, но в каталоге KDE Store будет предоставлена возможность размещения альтернативных вариантов домашнего экрана для KDE Plasma Mobile.
- В базовом домашнем экране добавлена анимация увеличения и уменьшения пиктограмм приложений при действиях с ними пользователя. Текст с названиями приложений теперь выделен жирным шрифтом для улучшения читаемости.
- В мультимедийном проигрывателе реализована поддержка параллельных потоков (одновременно несколько приложений могут выводить звук).
- В конфигураторе обновлено оформление модуля для настройки параметров сотовых сетей. Улучшена страница для настройки APN.
- Интерфейс для совершения звонков (Plasma Dialer) переведён на использование фонового процесса callaudiod, развиваемого проектом Mobian, что позволило избавиться от собственных обработчиков звука и обеспечить использование общего кода для разных устройств и дистрибутивов.
- В виджет часов добавлена поддержка порталов Flatpak, обеспечивающих фоновое выполнение, что позволило реализовать автозапуск процесса kclockd в режиме sandbox-изоляции.
- В Tokodon, клиенте к децентрализованной микроблогинговой платформе Mastodon, обеспечен вывод всей доступной информации о профиле пользователя. Добавлена поддержка блокировки, приглушения и отслеживания (follow) других пользователей. Переделаны интерфейс выбора учётной записи и боковая панель.
- Улучшена работа календаря-планировщика Kalendar.
- Продолжена работа над клиентом к коммуникационной системе Nextcloud Talk, в котором реализована большая часть API комнат общения.
- Улучшен интерфейс Spacebar, программы для отправки SMS/MMS. Переработаны верхняя панель, навигация по приложению и интерфейс управления вложениями. Добавлены настройки уведомлений, позволяющие скрыть отправителя и содержимое сообщения при показе уведомлений во время блокировки экрана. Добавлена возможность выбора активного номера телефона для записей в адресной книге, к которым привязано несколько номеров. Добавлена поддержка перехода по ссылкам при просмотре сообщений.
Источник: opennet.ru