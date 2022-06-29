Доступна мобильная платформа KDE Plasma Mobile 22.06

Опубликован выпуск мобильной платформы KDE Plasma Mobile 22.06, основанной на мобильной редакции рабочего стола Plasma 5, библиотеках KDE Frameworks 5, телефонном стеке ModemManager и коммуникационном фреймворке Telepathy. Для вывода графики в Plasma Mobile используется композитный сервер kwin_wayland, а для обработки звука применяется PulseAudio. Одновременно подготовлен выпуск набора мобильных приложений Plasma Mobile Gear 22.06, формируемого по аналогии с набором KDE Gear. Для создания интерфейса приложений применяется Qt, набор компонентов Mauikit и фреймворк Kirigami из состава KDE Frameworks, позволяющий создавать универсальные интерфейсы, пригодные для смартфонов, планшетов и ПК.

В состав входят такие приложения, как KDE Connect для сопряжения телефона с рабочим столом, просмотрщик документов Okular, музыкальный проигрыватель VVave, просмоторщики изображений Koko и Pix, система ведения заметок buho, календарь-планировщик calindori, файловый менеджер Index, менеджер приложений Discover, программа для отправки SMS Spacebar, адресная книга plasma-phonebook, интерфейс для осуществления телефонных вызовов plasma-dialer, браузер plasma-angelfish и мессенджер Spectral.

В новой версии:

В мобильную оболочку перенесены изменения, подготовленные в выпуске KDE Plasma 5.25.

В интерфейсе для переключения между запущенными приложениями (Task Switcher) включена по умолчанию сортировка приложений по порядке их открытия, а не в алфавитном порядке. Код для предпросмотра эскизов выполняемых задач переведён на использование компонента KPipewire.

Расширены возможности выпадающей панели быстрых настроек (Action Drawer), в которой появилась поддержка разделения настроек на страницы, что позволяет увеличить число доступных опций. Также добавлен компонент для прокрутки текстовых меток, который позволяет прикреплять более длинные текстовые описания настроек, размер которых превышает ширину блока. Добавлена возможность быстрого вызова панели быстрых настроек через скользящий жест с из угла экрана. В интегрированный в панель виджет управления воспроизведением добавлена возможность управления несколькими источниками мультимедийного контента. Добавлена кнопка для быстрой настройки захвата экрана.

В панели навигации добавлен эффект дрожания при касании к кнопкам для более осязаемой обратной реакции. Предоставлена возможность быстрого переключения между приложениями жестом, сдвигающим содержимое влево или вправо.

Хранитель экрана переведён на интерфейс kscreenlocker 3, позволяющий реализовать беспарольный вход.

В стилевом оформлении Breeze повышена производительность отрисовки теней у кнопок и различных управляющих элементов, что позволяет использовать тени на маломощных устройствах, на которых они ранее были отключены.

Диалог настройки виджета с прогнозом погоды переведён на компоненты Kirigami.

В конфигуратор добавлены настройки для сокращения использования анимации и отключения показа эскизов запущенных задач для более комфортной работы на маломощных устройствах.

Переделан интерфейс музыкального проигрывателя AudioTube.

В программе для прослушивания подкастов Kasts полностью переписан код для обновления подкастов, проведена оптимизация для работы не небольших экранах в портретном и ландшафтном режимах, добавлена возможность извлечения изображений из тегов id3v2tag, обеспечено построение очереди воспроизведения эпизодов в хронологическом порядке, добавлена поддержка синхронизации с собственными серверами GPodder.

В Tokodon, клиенте к децентрализованной микроблогинговой платформе Mastodon, добавлена базовая поддержка вывода уведомлений и сервиса Nextcloud Social.

Источник: opennet.ru