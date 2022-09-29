Доступна мобильная платформа KDE Plasma Mobile 22.09

Опубликован выпуск мобильной платформы KDE Plasma Mobile 22.09, основанной на мобильной редакции рабочего стола Plasma 5, библиотеках KDE Frameworks 5, телефонном стеке ModemManager и коммуникационном фреймворке Telepathy. Для вывода графики в Plasma Mobile используется композитный сервер kwin_wayland, а для обработки звука применяется PulseAudio. Одновременно подготовлен выпуск набора мобильных приложений Plasma Mobile Gear 22.09, формируемого по аналогии с набором KDE Gear. Для создания интерфейса приложений применяется Qt, набор компонентов Mauikit и фреймворк Kirigami из состава KDE Frameworks, позволяющий создавать универсальные интерфейсы, пригодные для смартфонов, планшетов и ПК.

В состав входят такие приложения, как KDE Connect для сопряжения телефона с рабочим столом, просмотрщик документов Okular, музыкальный проигрыватель VVave, просмоторщики изображений Koko и Pix, система ведения заметок buho, календарь-планировщик calindori, файловый менеджер Index, менеджер приложений Discover, программа для отправки SMS Spacebar, адресная книга plasma-phonebook, интерфейс для осуществления телефонных вызовов plasma-dialer, браузер plasma-angelfish и мессенджер Spectral.

В новой версии:

В мобильную оболочку перенесены изменения, подготовленные в ветке KDE Plasma 5.26.

В выпадающей панели быстрых настроек (Action Drawer) в списке уведомлений появилась кнопка для очистки всех уведомлений, а также переключатель «не беспокоить» для временного отключения всплывающих уведомлений. В быстрые настройки мобильного соединения добавлены предупреждения об отсутствии SIM-карты или не указании точки доступа (APN).

В навигационную панель добавлена кнопка для включения и выключения экранной клавиатуры, которую можно использовать для доступа к экранной клавиатуре при работе с приложениями, не поддерживающими инициирование её вывода (например, программами, использующими XWayland).

В интерфейс для переключения между запущенными приложениями (Task Switcher) добавлена кнопка для закрытия всех окон, при нажатии которой требуется подтверждение операции.

В строке состояния налажено корректное отображение индикатора подключения через мобильную сеть.

Задействован по умолчанию новый домашний экран — Halcyon, оптимизированный для управления одной рукой и предлагающий новое оформление интерфейса для настройки внешнего вида.

Проведена работа по установке KDE Plasma Mobile бок о бок с Plasma Desktop и использования общей конфигурации, что может оказаться востребованным на планшетах с сенсорным экраном, на которых при подсоединении клавиатуры и мыши может использоваться обычный рабочий стол, а при автономной работе — версия KDE для мобильных систем. Для перехода в окружение для мобильных систем в настольном окружении теперь можно выбрать в настройках глобальную тему оформления «Plasma Mobile» и войти в сеанс Plasma Mobile. Для запуска Plasma Mobile вместо kwinwrapper применён отдельный скрипт startplasmamobile.

В интерфейсе для совершения звонков (Plasma Dialer) переделан экран приёма входящих вызовов. Устранены многие недоработки, связанные с обработкой входящего звонка, вывода уведомления о новом вызове, тактильной обратной связи и переключения звуковых режимов. Добавлен индикатор поступления вызова, отображаемый при блокировке экрана. Появилась возможность приёма или отклонения вызова скользящим жестом по экрану. Реализованы необходимые расширения для KWin и протокола Wayland. Добавлена опция для игнорирования неизвестных номеров, отсутствующих в адресной книге.

Упрощён интерфейс программы для прослушивания подкастов Kasts, в которой объединены страницы с информацией о подкасте и списком эпизодов. Добавлен таймер для автоматического отключения, который можно использовать при прослушивании подкастов перед сном.

Виджет с прогнозом погоды переведён на использование OpenGL при отображении фона, что повысило производительность на маломощных устройствах. Изменено оформление раздела с настройками. Реализована адаптация интерфейса для планшетов и других устройств с крупными экранами.

В эмуляторе терминала задействован новый мобильный стиль на странице с настройками. Добавлены возможности для изменения параметров шрифта и использования прозрачного фона. На устройствах с большими экранами обеспечен показ настроек в отдельном диалоге и добавлена панель с вкладками.

Стиль интерфейса конфигуратора оптимизирован для мобильных устройств. Переделан модуль с настройками энергопотребления.

Продолжена работа над проектом Raven, развивающим почтовый клиент для Plasma Mobile, основанный на прототипе клиента с поддержкой фреймворка Akonadi.

В виджете с часами убрана ежесекундная анимация таймера.

Расширены возможности программы для обмена сообщениями NeoChat, форка программы Spectral, переписанного с использованием фреймворка Kirigami для создания интерфейса и библиотеки libQuotient для поддержки протокола Matrix. Добавлена возможность отдельной настройки уведомлений для каждой чат-комнаты. Реализована возможность фильтрации комнат в списке.

Источник: opennet.ru