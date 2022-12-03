Доступна мобильная платформа KDE Plasma Mobile 22.11

Опубликован выпуск мобильной платформы KDE Plasma Mobile 22.11, основанной на мобильной редакции рабочего стола Plasma 5, библиотеках KDE Frameworks 5, телефонном стеке ModemManager и коммуникационном фреймворке Telepathy. Для вывода графики в Plasma Mobile используется композитный сервер kwin_wayland, а для обработки звука применяется PulseAudio. Одновременно подготовлен выпуск набора мобильных приложений Plasma Mobile Gear 22.11, формируемого по аналогии с набором KDE Gear. Для создания интерфейса приложений применяется Qt, набор компонентов Mauikit и фреймворк Kirigami из состава KDE Frameworks, позволяющий создавать универсальные интерфейсы, пригодные для смартфонов, планшетов и ПК.

В состав входят такие приложения, как KDE Connect для сопряжения телефона с рабочим столом, просмотрщик документов Okular, музыкальный проигрыватель VVave, просмотрщики изображений Koko и Pix, система ведения заметок buho, календарь-планировщик calindori, файловый менеджер Index, менеджер приложений Discover, программа для отправки SMS Spacebar, адресная книга plasma-phonebook, интерфейс для осуществления телефонных вызовов plasma-dialer, браузер plasma-angelfish и мессенджер Spectral.

В новой версии:

В мобильную оболочку перенесены изменения, подготовленные в ветке KDE Plasma 5.27, которая станет последней в серии KDE Plasma 5.x, после чего работа будет сосредоточена на подготовке KDE Plasma 6.

В выпадающей панели быстрых настроек (Action Drawer) добавлена возможность открытия окна выбора источника звука при нажатии на индикатор медиапроигрывателя.

В домашнем экране (Halcyon) улучшена производительность на маломощных устройствах, решена проблема с производительностью прокрутки списка приложений. Налажено использование клавиши Meta для вывода домашнего экрана.

В хранителе экрана повышен контраст шрифта, используемого для показа часов. Проведена работа над повышением производительности.

В композитном менеджере KWin добавлена поддержка изменения ориентации панели, что позволило обеспечить корректную работу сенсорного ввода на устройствах с перевёрнутым экраном (например, OnePlus 5).

Обновлено оформление меню выключения питания, в которое помимо кнопок выключения и перезапуска добавлена кнопка для завершения сеанса пользователя.

В апплет для показа прогноза погоды внесены изменения для унификации работы на настольных системах (диалог с настройками переведён на использование окна в десктоп-режиме, добавлены полосы прокрутки, переделан список мест).

Проведена адаптация приложения-диктофона (Recorder) для интеграции в набор KDE Gear. Интерфейс переведён на полноэкранную раскладку, диалог с настройками переведён на использование окна в десктоп-режиме, упрощён интерфейс проигрывателя записей, обеспечено мгновенное начало записи после нажатия кнопки «запись», добавлена поддержка экспорта сохранённых записей.

В интерфейсе для совершения звонков (Plasma Dialer) предоставлена возможность изменения кнопок ответа на звонок, например, помимо традиционных кнопок, могут быть использованы сдвижные кнопки или кнопки асимметричного размера. На экране входящего звонка реализовано отображение caller id и продолжительности звонка. Добавлена начальная поддержка CI-сборок с Qt6. Раздел настроек переведён на новые компоненты форм.

В Spacebar, программе для отправки SMS/MMS, реализован предпросмотр вложенных изображений в чате и при выводе уведомления. Добавлена возможность отправки быстрого ответа (tapback). Реализован диалог подтверждения удаления чата.

В менеджере приложений (Discover) улучшен вывод рекомендованных приложений.

В Tokodon, клиенте к децентрализованной микроблогинговой платформе Mastodon, раздел настроек переведён на новые компоненты форм. Обеспечено автоматическое кадрирование и поворот изображений на временной шкале.

В программе для обмена сообщениями NeoChat продолжена работа над поддержкой оконечного шифрования и переводом раздела настроек на новые компоненты форм. Добавлена отдельная секция для настройки уведомлений и реализована поддержка настройки работы через прокси. Переписан интерфейс переключения между учётными записями.

В программу для прослушивания подкастов Kasts добавлена поддержка потокового вещания и прослушивания эпизодов без их предварительной загрузки.

В конфигураторе налажена работа модуля для настройки мобильной сети и улучшено поведение на устройствах без SIM-карты.

В музыкальном проигрывателе AudioTube появилась возможность просмотра текста песен, добавлен показ изображений обложек альбомов и обеспечена поддержка фильтрации недавних поисковых запросов. В интерфейсе реализован вывод изображений с закруглёнными углами и предложено новое оформление заголовков списков. Действия над каждой композицией вынесены во всплывающее меню.

Начиная с выпуска KDE Gear 23.04 решено развивать мобильные версии приложений KDE в основном составе KDE Gear, без поставки отдельного набора Plasma Mobile Gear.



Источник: opennet.ru