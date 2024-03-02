Доступна мобильная платформа KDE Plasma Mobile 6

Разработчики проекта KDE Plasma Mobile представили редакцию пользовательской среды KDE Plasma 6 для мобильных устройств, переведённую на Qt 6 и набор библиотек KDE Frameworks 6. Поддержка телефонии в Plasma Mobile базируется на телефонном стеке ModemManager и коммуникационном фреймворке Telepathy. Для вывода графики используется композитный сервер kwin_wayland, а для обработки звука применяется PulseAudio. Готове сборки KDE Plasma Mobile 6 можно загрузить из тестового репозитория дистрибутива postmarketOS.

Мобильные версии приложений с недавних пор развиваются в основном составе KDE Gear и включены в выпуск 24.02. Для построения интерфейса приложений задействован набор компонентов Mauikit и фреймворк Kirigami из состава KDE Frameworks, позволяющий создавать универсальные интерфейсы, пригодные для смартфонов, планшетов и ПК. В состав входят такие приложения, как KDE Connect для сопряжения телефона с рабочим столом, просмотрщик документов Okular, музыкальный проигрыватель VVave, просмотрщики изображений Koko и Pix, система ведения заметок buho, календарь-планировщик calindori, файловый менеджер Index, менеджер приложений Discover, программа для отправки SMS Spacebar, адресная книга plasma-phonebook, интерфейс для осуществления телефонных вызовов plasma-dialer, браузер plasma-angelfish и мессенджер Spectral.

Основные изменения:

По молчанию задействован полностью переписанный домашний экран Folio, позволяющий пользователю произвольно размещать приложения и виджеты на страницах, распределять приложения по тематическим папкам, просматривать общий список приложений (жест сдвиг вверх) и выполнять поиск через вызов KRunner (жест сдвиг вниз). Группировка приложений осуществляется через их перемещение в режиме Drag & Drop. Возможен импорт и экспорт раскладок содержимого домашнего экрана.

Добавлен интерфейс начальной настройки, показываемый при первом запуске и позволяющий быстро настроить Wi-Fi, параметры соединения через сотового оператора, часовой пояс, уровень масштабирования и яркость экрана.

Предложен новый диалог аутентификации, оптимизированный для экранов мобильных устройств.

В панель быстрых настроек добавлена кнопка для включения оконного режима («docked»), при котором отключается принудительное раскрытие окон приложений на весь экран, добавляются декораторы окон и показываются кнопки сворачивания, раскрытия и закрытия окна. Предполагается, что новый режим может быть удобен на планшетах с большими экранами или при подключении к смартфону монитора, клавиатуры и мыши.

В настройки добавлена опция для включения постоянного отображения переключателя виртуальной клавиатуры в нижней навигационной панели.

Интерфейс переключения между приложениями вынесен из процесса plasmashell и оформлен в виде эффекта для KWin, что позволило упростить сопровождение.

Добавлен новый сервис управления настройками (plasma-mobile-envmanager), который автоматизирует работу с файлами конфигурации и обеспечивает переносимость с настольной редакцией, беря на себя работу по управлению настройками при одновременной установке компонентов для настольных и мобильных систем.

Добавлена возможность настройки параметров вибросигнала и фонарика, что позволяет менять скорость вибрации и яркость свечения на устройствах, допускающих изменение подобных параметров.

В конфигураторе обеспечено выполнение модуля настройки параметров сотовой сети в асинхронном режиме, что решило проблемы с подвисаниями интерфейса при выполнении длительных операций. Оформление конфигуратора Wi-Fi переведено на использование компонентов мобильных форм и унифицировано с другими модулями. Улучшен интерфейс настройки времени и даты. Переделана система всплывающих уведомлений. Добавлена поддержка использования в NeoChat общей системы уведомлений, что позволяет не упустить новое сообщение при закрытом приложении NeoChat.

В приложении Clock при срабатывании будильника или сигнала таймера обеспечено приглушение остальных звуков и приостановка воспроизведения в мультимедийных проигрывателях, поддерживающих протокол MPRIS. После прекращения сигнала воспроизведение восстанавливается.

В калькуляторе улучшен просмотр истории операций, предоставлена возможность удаления элементов из истории. Добавлена новая страница с настройками, позволяющая выбрать единицы измерения, точность и метод разбора выражений. Обеспечено автоматическое изменение размера шрифта для длинных выражений, улучшена отрисовка степеней, добавлена поддержка случайных чисел, дифференциалов, среднеквадратичных отклонений и т.п. Движок математических вычислений переведён на libqalculate.

В программе для прослушивания подкастов (Kasts) значительно ускорено обновление подкастов за счёт исключения лишнего разбора RSS для неизменившихся лент. Внесены небольшие изменения в интерфейс, добавлена возможность ручного выбора цветовой темы. При подключении через мобильных операторов для экономии трафика отключены периодические сетевые проверки состояния соединения.

Добавлено новое приложение Hash-o-Matic для вычисления хэшей для файлов (MD5, SHA-256 и SHA-1), сравнения файлов и проверки целостности по цифровой подписи.

Источник: opennet.ru