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Доступна мобильная платформа KDE Plasma Mobile 6

Разработчики проекта KDE Plasma Mobile представили редакцию пользовательской среды KDE Plasma 6 для мобильных устройств, переведённую на Qt 6 и набор библиотек KDE Frameworks 6. Поддержка телефонии в Plasma Mobile базируется на телефонном стеке ModemManager и коммуникационном фреймворке Telepathy. Для вывода графики используется композитный сервер kwin_wayland, а для обработки звука применяется PulseAudio. Готове сборки KDE Plasma Mobile 6 можно загрузить из тестового репозитория дистрибутива postmarketOS.

Мобильные версии приложений с недавних пор развиваются в основном составе KDE Gear и включены в выпуск 24.02. Для построения интерфейса приложений задействован набор компонентов Mauikit и фреймворк Kirigami из состава KDE Frameworks, позволяющий создавать универсальные интерфейсы, пригодные для смартфонов, планшетов и ПК. В состав входят такие приложения, как KDE Connect для сопряжения телефона с рабочим столом, просмотрщик документов Okular, музыкальный проигрыватель VVave, просмотрщики изображений Koko и Pix, система ведения заметок buho, календарь-планировщик calindori, файловый менеджер Index, менеджер приложений Discover, программа для отправки SMS Spacebar, адресная книга plasma-phonebook, интерфейс для осуществления телефонных вызовов plasma-dialer, браузер plasma-angelfish и мессенджер Spectral.

Основные изменения:

  • По молчанию задействован полностью переписанный домашний экран Folio, позволяющий пользователю произвольно размещать приложения и виджеты на страницах, распределять приложения по тематическим папкам, просматривать общий список приложений (жест сдвиг вверх) и выполнять поиск через вызов KRunner (жест сдвиг вниз). Группировка приложений осуществляется через их перемещение в режиме Drag & Drop. Возможен импорт и экспорт раскладок содержимого домашнего экрана.
    Доступна мобильная платформа KDE Plasma Mobile 6Доступна мобильная платформа KDE Plasma Mobile 6Доступна мобильная платформа KDE Plasma Mobile 6
  • Добавлен интерфейс начальной настройки, показываемый при первом запуске и позволяющий быстро настроить Wi-Fi, параметры соединения через сотового оператора, часовой пояс, уровень масштабирования и яркость экрана.
    Доступна мобильная платформа KDE Plasma Mobile 6Доступна мобильная платформа KDE Plasma Mobile 6Доступна мобильная платформа KDE Plasma Mobile 6
  • Предложен новый диалог аутентификации, оптимизированный для экранов мобильных устройств.
    Доступна мобильная платформа KDE Plasma Mobile 6Доступна мобильная платформа KDE Plasma Mobile 6
  • В панель быстрых настроек добавлена кнопка для включения оконного режима («docked»), при котором отключается принудительное раскрытие окон приложений на весь экран, добавляются декораторы окон и показываются кнопки сворачивания, раскрытия и закрытия окна. Предполагается, что новый режим может быть удобен на планшетах с большими экранами или при подключении к смартфону монитора, клавиатуры и мыши.
    Доступна мобильная платформа KDE Plasma Mobile 6Доступна мобильная платформа KDE Plasma Mobile 6Доступна мобильная платформа KDE Plasma Mobile 6
  • В настройки добавлена опция для включения постоянного отображения переключателя виртуальной клавиатуры в нижней навигационной панели.
    Доступна мобильная платформа KDE Plasma Mobile 6
  • Интерфейс переключения между приложениями вынесен из процесса plasmashell и оформлен в виде эффекта для KWin, что позволило упростить сопровождение.
  • Добавлен новый сервис управления настройками (plasma-mobile-envmanager), который автоматизирует работу с файлами конфигурации и обеспечивает переносимость с настольной редакцией, беря на себя работу по управлению настройками при одновременной установке компонентов для настольных и мобильных систем.
  • Добавлена возможность настройки параметров вибросигнала и фонарика, что позволяет менять скорость вибрации и яркость свечения на устройствах, допускающих изменение подобных параметров.
  • В конфигураторе обеспечено выполнение модуля настройки параметров сотовой сети в асинхронном режиме, что решило проблемы с подвисаниями интерфейса при выполнении длительных операций. Оформление конфигуратора Wi-Fi переведено на использование компонентов мобильных форм и унифицировано с другими модулями. Улучшен интерфейс настройки времени и даты. Переделана система всплывающих уведомлений. Добавлена поддержка использования в NeoChat общей системы уведомлений, что позволяет не упустить новое сообщение при закрытом приложении NeoChat.
    Доступна мобильная платформа KDE Plasma Mobile 6Доступна мобильная платформа KDE Plasma Mobile 6Доступна мобильная платформа KDE Plasma Mobile 6
  • В приложении Clock при срабатывании будильника или сигнала таймера обеспечено приглушение остальных звуков и приостановка воспроизведения в мультимедийных проигрывателях, поддерживающих протокол MPRIS. После прекращения сигнала воспроизведение восстанавливается.
  • В калькуляторе улучшен просмотр истории операций, предоставлена возможность удаления элементов из истории. Добавлена новая страница с настройками, позволяющая выбрать единицы измерения, точность и метод разбора выражений. Обеспечено автоматическое изменение размера шрифта для длинных выражений, улучшена отрисовка степеней, добавлена поддержка случайных чисел, дифференциалов, среднеквадратичных отклонений и т.п. Движок математических вычислений переведён на libqalculate.
    Доступна мобильная платформа KDE Plasma Mobile 6Доступна мобильная платформа KDE Plasma Mobile 6Доступна мобильная платформа KDE Plasma Mobile 6
  • В программе для прослушивания подкастов (Kasts) значительно ускорено обновление подкастов за счёт исключения лишнего разбора RSS для неизменившихся лент. Внесены небольшие изменения в интерфейс, добавлена возможность ручного выбора цветовой темы. При подключении через мобильных операторов для экономии трафика отключены периодические сетевые проверки состояния соединения.
    Доступна мобильная платформа KDE Plasma Mobile 6Доступна мобильная платформа KDE Plasma Mobile 6
  • Добавлено новое приложение Hash-o-Matic для вычисления хэшей для файлов (MD5, SHA-256 и SHA-1), сравнения файлов и проверки целостности по цифровой подписи.
    Доступна мобильная платформа KDE Plasma Mobile 6

Источник: opennet.ru

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