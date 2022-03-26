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Доступна операционная система Capyloon, основанная на наработках Firefox OS

Представлен экспериментальный выпуск операционной системы Capyloon, построенной на основе web-технологий и продолжающей развитие платформы Firefox OS и проекта B2G (Boot to Gecko). Проект развивает Фабрис Дезре (Fabrice Desré), бывший лидер команды Firefox OS в Mozilla и главный архитектор компании KaiOS Technologies, развивающей KaiOS, форк Firefox OS. Среди основных задач Capyloon упоминается обеспечение конфиденциальности и предоставление пользователю средств для контроля за системой и информацией. В качестве основы Capyloon задействован движок gecko-b2g, ответвлённый из репозитория KaiOS. Исходные тексты проекта распространяются под лицензией AGPLv3.

Доступна операционная система Capyloon, основанная на наработках Firefox OSДоступна операционная система Capyloon, основанная на наработках Firefox OS

Первый выпуск готов для использования на смартфонах PinePhone Pro, Librem 5 и Google Pixel 3a. Потенциально платформа может быть использована и на первой модели PinePhone, но производительности данного устройства возможно будет недостаточно для комфортной работы. Сборки доступны в пакетах для Debian, окружения Mobian (вариант Debian для мобильных устройств) и в форме базового системного образа на основе Android. Для установки в Mobian и Debian достаточно установить предлагаемый deb-пакет и запустить оболочку b2gos.

Доступна операционная система Capyloon, основанная на наработках Firefox OS

Окружение также может быть собрано для установки на мобильные устройства, поддерживаемые платформой KaiOS, для запуска в эмуляторе, для установки поверх прошивок на базе платформы Android и для использования на стационарных персональных компьютерах и ноутбуках, поставляемых с Linux или macOS.

Доступна операционная система Capyloon, основанная на наработках Firefox OS

Окружение позиционируется как экспериментальное, например, пока полноценно не поддерживаются некоторые важные для смартфонов функции, такие как доступ к телефонии для осуществления вызовов, отправки SMS и обмена данными через мобильного оператора, отсутствует возможность управления звуковыми каналами, не работает Bluetooth и GPS. Частично реализована поддержка Wi-Fi.

Приложения для Capyloon формируются с использованием стека HTML5 и расширенного программного интерфейса Web API, который позволяет организовать доступ web-приложений к аппаратному обеспечению, телефонии, адресной книге и другим системным функциям. Вместо предоставления доступа к реальной файловой системе, программы ограничены внутри виртуальной ФС, построенной с использованием IndexedDB API и изолированной от основной системы.

Пользовательский интерфейс платформы также построен на базе web-технологий и выполняется с использованием браузерного движка Gecko. Имеются собственные конфигураторы для настройки языка, времени, конфиденциальности, поисковых движков и параметров экрана. Из специфичных для Capyloon особенностей отмечается использование протокола IPFS для конфиденциального хранения данных, поддержка анонимной сети Tor и возможность подключения плагинов, собранных в формате Web Assembly.

В состав включены такие программы, как web-браузер, клиент для системы мгновенного обмена сообщениями Matrix, эмулятор терминала, адресная книга, интерфейс для осуществления телефонных звонков, виртуальная клавиатура, файловый менеджер и приложение для работы с web-камерой. Поддерживается создание виджетов и размещение ярлыков на рабочем столе.

Источник: opennet.ru

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