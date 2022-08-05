Доступна операционная система Chrome OS 104

Доступен релиз операционной системы Chrome OS 104, основанной на ядре Linux, системном менеджере upstart, сборочном инструментарии ebuild/portage, открытых компонентах и web-браузере Chrome 104. Пользовательское окружение Chrome OS ограничивается web-браузером, а вместо стандартных программ задействованы web-приложения, тем не менее, Chrome OS включает в себя полноценный многооконный интерфейс, рабочий стол и панель задач. Исходные тексты распространяются под свободной лицензией Apache 2.0. Сборка Chrome OS 104 доступна для большинства актуальных моделей Chromebook. Для использования на обычных компьютерах предлагается редакция Chrome OS Flex. Энтузиастами также формируются неофициальные сборки для обычных компьютеров с процессорами x86, x86_64 и ARM.

Основные изменения в Chrome OS 104:

Обновлён интерфейс Smart Lock, позволяющий использовать смартфон на базе платформы Android для разблокировки Chromebook. Для включения Smart Lock следует привязать свой смартфон к Chrome OS в настройках «Chrome OS Settings>Connected devices».

В панель быстрых настроек и строку состояния добавлена возможность вызова календаря с представлением дней по месяцам. Из календаря можно сразу просматривать события, отмеченные в Google Calendar.

Добавлена кнопка для закрытия разом всех окон и вкладок, связанных с выбранным виртуальным рабочим столом. Кнопка «Close desk and windows» доступна в контекстном меню, показываемом при подведении курсора к виртуальному рабочему столу в панели.

Переработано оформление интерфейса вывода уведомлений. Реализована группировка уведомлений в зависимости от отправителей.

В мультимедийном просмотрщике Gallery добавлена поддержка аннотаций в PDF-документах. Пользователь теперь может не только просматривать PDF, но и выделять текст, заполнять интерактивные формы и прикреплять произвольные аннотации.

При поиске в интерфейсе запуска программ (Launcher) обеспечен вывод рекомендаций установки приложений из каталога Play Store, соответствующих поисковому запросу.

Предложена для тестирования функциональность для создания интернет-киосков и цифровых демонстрационных стендов. Инструменты для организации работы киосков поставляются на платной основе ($25 в год).

Модернизирован хранитель экрана, в котором теперь можно настроить показ изображений и фотографий из выбранного альбома. Таким образом в режиме простоя устройство может использоваться как цифровая фоторамка.

Реализована поддержка светлых и тёмных вариантов тем оформления, а также режима автоматического выбора тёмного или светлого стиля.

В системе удалённого доступа Chrome Remote Desktop появилась возможность работы с несколькими мониторами. При подсоединении к устройству нескольких экранов пользователь теперь может выбрать на каком экране показывать удалённый сеанс.

В интерфейсе администратора предоставлена возможность экспорта в формате CSV отчётов об использовании приложений и дополнений, а также добавлена новая страница с детальной информацией о выбранном приложении.

Реализована возможность осуществления плановой автоматической перезагрузки при активном сеансе пользователя. Если сеанс активен, то за час до запланированной администратором перезагрузки пользователю будет выведено специальное предупреждение.

Дополнительно анонсирована реализация в приложении Google Photos возможностей для редактирования видео и создания роликов из набора клипов или фотографий, которые будут предложены пользователем в осеннем обновлении. Также отмечены новые предустановленные приложения для создания скринкастов и ведения рукописных заметок. .

Источник: opennet.ru