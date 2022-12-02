Доступна операционная система Chrome OS 108

Доступен релиз операционной системы Chrome OS 108, основанной на ядре Linux, системном менеджере upstart, сборочном инструментарии ebuild/portage, открытых компонентах и web-браузере Chrome 108. Пользовательское окружение Chrome OS ограничивается web-браузером, а вместо стандартных программ задействованы web-приложения, тем не менее, Chrome OS включает в себя полноценный многооконный интерфейс, рабочий стол и панель задач. Исходные тексты распространяются под свободной лицензией Apache 2.0. Сборка Chrome OS 108 доступна для большинства актуальных моделей Chromebook. Для использования на обычных компьютерах предлагается редакция Chrome OS Flex.

Основные изменения в Chrome OS 108:

В приложении для рукописных заметок (Cursive) обеспечена блокировка холста для исключения непреднамеренного масштабирования и панорамирования.

В приложение Screencast (позволяет записывать и просматривать видеоролики, отражающие содержимое экрана) добавлена поддержка работы с несколькими учётными записями, позволяющая просматривать скринкасты, связанные с другой учётной записью. Например, ребёнок может добавить школьную учётную запись в свой семейный профиль (Family Link) и просматривать скринкасты, созданные учителем.

Добавлена возможность отката обновления до прошлой версии (на устройство можно загрузить и установить любую из трёх предыдущих версий Chrome OS).

В приложении для работы с камерой улучшены операции по сканированию документов, добавлена поддержка сканирования нескольких страниц и их записи в форме многостраничного PDF-файла.

Улучшен интерфейс для подключения к беспроводной сети с Captive Portal: повышена информативность сообщений о необходимости входа, упрощено определение страниц для входа и повышена надёжность подключения к страницам авторизации.

На устройствах с сенсорным экраном упрощена навигация по виртуальной клавиатуре. Через касание к верхней панели реализована возможность смены языка, перехода в библиотеку emoji и активации рукописного ввода. Проведена адаптация к быстрому вводу.

В файловом менеджере появилась поддержка корзины. Файлы, удаляемые из секции My files, теперь не пропадают бесследно, а оседают в корзине, из которой их можно восстановить в течение 30 дней.

Добавлена поддержка датчика присутствия, который задействован для автоматической блокировки экрана после ухода пользователя и вывода предупреждения о том, что на экран смотрит посторонний. Датчик присутствия поставляется в устройствах Lenovo ThinkPad Chromebook.

Источник: opennet.ru