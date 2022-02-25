Доступна операционная система dahliaOS 220222, сочетающая технологии Linux и Fuchsia

После более года разработки опубликован новый выпуск операционной системы dahliaOS 220222, комбинирующей технологии из GNU/Linux и ОС Fuchsia. Наработки проекта написаны на языке Dart и распространяются под лицензией Apache 2.0. Сборки dahliaOS формируются в двух вариантах — для систем с UEFI (675 МБ) и старых систем/виртуальных машин (437 МБ). Базовый дистрибутив dahliaOS собирается на базе ядра Linux и типового системного окружения GNU. Параллельно развиваются сборки на базе микроядра Zircon и окружения из ОС Fuchsia, которые доступны для Raspberry Pi 4, msm8917 и некоторых других устройств.

Проект развивает собственную пользовательскую оболочку Pangolin, написанную на языке Dart с использованием фреймворка Flutter. Оболочка поддерживает как классический многооконный режим, так и мозаичную компоновку окон. В качестве основы задействованы наработки проекта Capybara и собственная система управления окнами, написанная с нуля. Оболочка может запускаться в системах с ядром Linux и микроядром Zircon, развиваемым проектом Fuchsia. Для оценки работы оболочки Pangolin без установки dahliaOS подготовлена web-версия, которая работает в браузерах на основе Chromium.

Для dahliaOS также разрабатывается набор приложений, большинство из которых написаны на Dart и Flutter. Среди развиваемых программ: файловый менеджер, конфигуратор, текстовый редактор, эмулятор терминала, приложение для управления виртуальными машинами и контейнерами, мультимедийный проигрыватель, каталог приложений, калькулятор, web-браузер и программа для обмена сообщениями

Для запуска сторонних программ в окружении Pangolin предлагается встроенная поддержка изолированных контейнеров, в которых можно запустить любое не связанное с dahliaOS приложение. Для систем с UEFI поставляется приложение system-recovery, позволяющее в случае проблем с системой автоматически загрузить свежий образ dahliaOS и загрузиться с его использованием.

Основные изменения в новом выпуске:

Полностью переработаны оформление и функциональность рабочего стола Pangolin.

Добавлен интерфейс для быстрого поиска приложений.

Улучшен интерфейс навигации по доступным программам, который выделен в отдельное приложение Launcher. Реализована возможность разделения приложений на категории.

Добавлен компактный вариант интерфейса запуска программ, оформленный в виде меню и вызываемый при клике на верхнем правом углу окна Launcher.

Улучшено меню быстрого изменения настроек, в котором проведена реструктуризации доступных опций и выводимой информации.

Улучшена панель задач. Приложения теперь могут закрепляться. Добавлена отдельная кнопка для сворачивания всех окон.

Задействован новый оконный менеджер Utopia, написанный с использованием Flutter.

Значительно обновлён интерфейс и расширена функциональность файлового менеджера, конфигуратора, эмулятора терминала и калькулятора.

Осуществлён переход на новый web runtime, на базе которого предоставлен рабочий web-браузер и возможность выполнения web-приложений. Для установки Web-приложений предложен новый менеджер web-приложений.

Ядро Linux обновлено до выпуска 5.17-rc5.

Обеспечена поддержка различных решений виртуализации, включая возможность запуска Linux в QEMU и Fuchsia под управлением FImage.

Осуществлён переход на файловую систему Btrfs.

Улучшен сетевой стек. Для настройки подключения к сети задействован network-manager.

Источник: opennet.ru