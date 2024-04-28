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Доступна операционная система RISC OS 5.30

Сообщество RISC OS Open представило выпуск операционной системы RISC OS 5.30, оптимизированной для создания встраиваемых решений на базе плат с процессорами ARM. Выпуск основан на исходных текстах RISC OS, открытых в 2018 году компанией RISC OS Developments (ROD) под лицензией Apache 2.0. Сборки RISC OS сформированы для плат Raspberry Pi, PineA64, BeagleBoard, Iyonix, PandaBoard, Wandboard, RiscPC / A7000, OMAP 5 и Titanium. Размер сборки для Raspberry Pi составляет 157 МБ.

Операционная система RISC OS развивается с 1987 года и ориентирована в основном на создание специализированных встраиваемых решений на базе ARM-плат, обеспечивающих максимальную производительность. ОС не поддерживает вытесняющую многозадачность (только кооперативная) и является однопользовательской (все пользователи имеют права суперпользователя). Система состоит из ядра и модулей-надстроек, в том числе доступен модуль с простым оконным графическим интерфейсом и набор простых приложений. В графическом окружении используется кооперативная многозадачность. В качестве web-браузера используется NetSurf.

В новом выпуске:

  • В разряд стабильных переведена поддержка платформы OMAP5, формированию первого стабильного выпуска для которой ранее мешали проблемы с видеодрайвером.
  • Для всех платформ реализована полная поддержка ФС SparkFS с возможностью чтения и записи данных.
  • Обновлена редакция RISC OS для плат Raspberry Pi. Для плат Raspberry Pi 3B, 3A+, 3B+, 4B, 400, Compute Module 4, Zero W and Zero 2W реализована поддержка Wi-Fi. В сборку добавлен издательский пакет Ovation Pro. Улучшены ознакомительные инструкции для новичков, не знакомых с RISC OS.
  • Обновлена коллекция приложений, среди прочего предложен новый выпуск браузера NetSurf 3.11.
  • Введено в строй тестирование в системе непрерывной интеграции компонентов Alarm, ShellCLI, FileSwitch, DOSFS, SDFS, FPEmulator, AsmUtils, OSLib, RISC_OSLib, TCPIPLibs, mbedTLS, remotedb, Freeway, Net, AcornSSL, HTTP, URL, Dialler, PPP, NetTime, OmniClient, LanManFS, OmniNFS, FrontEnd, HostFS, Squash и !Internet.
  • Прекращена поддержка Internet 4, старого стека TCP/IP, который применялся до версии RISC OS 3.70, в компонентах Freeway, Net, HTTP, URL, PPP, NFS, NetTime, OmniClient, LanManFS, OmniNFS, !Boot, !Internet, TCPIPLibs и remotedb, что значительно упростило их сопровождение.
  • В SharedCLibrary добавлена поддержка хуков для использования статических конструкторов и деструкторов в коде на C++, что позволило расширить поддержку высокоуровневых языков программирования.
  • Для плат Raspberry Pi, Beagleboard и Pandaboard добавлен новый драйвер EtherUSB для использования Ethernet-адаптеров с интерфейсом USB.
  • Для плат Pandaboard и Raspberry Pi в HAL (hardware abstraction layer) реализована поддержка встроенного контроллера Wi-Fi, используя шину SDIO.
  • В приложении !Draw добавлена поддержка файлов в формате DXF.
  • В приложении !Paint добавлена возможность экспорта изображений в форматах PNG и JPG. Улучшены возможности рисования кистями. Добавлена поддержка прозрачности.
  • По умолчанию включён модуль WimpMan, упрощающий написание десктоп-приложений.
  • В оконном менеджере реализована возможность настройки цвета и теней для кнопок, а также изменения фона панели.
  • По умолчанию включены гаджеты Tabs и TreeView.
  • В файловый менеджер Filer добавлена возможность настройки видимости системных каталогов.
  • Максимальный размер RAM-диска увеличен до 2 ГБ.
  • Библиотеки стека TCP/IP частично обновлены с использованием кода из FreeBSD 12.4. Максимальное число сетевых сокетов, которое может открыть одно приложение, увеличено с 96 до 256.
  • В модуле HTTP значительно улучшена обработка Cookie.
  • Добавлена утилита RMFind для проверки поддержки взаимодействия по TCP/IP.
  • Прекращена поддержка устаревшего протокола Xeros NS.

Доступна операционная система RISC OS 5.30


Источник: opennet.ru

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