Доступна операционная система RISC OS 5.30

Сообщество RISC OS Open представило выпуск операционной системы RISC OS 5.30, оптимизированной для создания встраиваемых решений на базе плат с процессорами ARM. Выпуск основан на исходных текстах RISC OS, открытых в 2018 году компанией RISC OS Developments (ROD) под лицензией Apache 2.0. Сборки RISC OS сформированы для плат Raspberry Pi, PineA64, BeagleBoard, Iyonix, PandaBoard, Wandboard, RiscPC / A7000, OMAP 5 и Titanium. Размер сборки для Raspberry Pi составляет 157 МБ.

Операционная система RISC OS развивается с 1987 года и ориентирована в основном на создание специализированных встраиваемых решений на базе ARM-плат, обеспечивающих максимальную производительность. ОС не поддерживает вытесняющую многозадачность (только кооперативная) и является однопользовательской (все пользователи имеют права суперпользователя). Система состоит из ядра и модулей-надстроек, в том числе доступен модуль с простым оконным графическим интерфейсом и набор простых приложений. В графическом окружении используется кооперативная многозадачность. В качестве web-браузера используется NetSurf.

В новом выпуске: