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Доступна платформа для организации совместной работы Nextcloud Hub 24

Представлен выпуск платформы Nextcloud Hub 24, предоставляющей самодостаточное решение для организации совместной работы сотрудников предприятий и команд, развивающих различные проекты. Одновременно опубликована лежащая в основе Nextcloud Hub облачная платформа Nextcloud 24, позволяющая развернуть облачное хранилище с поддержкой синхронизации и обмена данными, предоставляющее возможность просмотра и редактирования данных с любого устройства в любой точке сети (при помощи web-интерфейса или WebDAV). Сервер Nextcloud можно развернуть на любом хостинге, поддерживающем выполнение PHP-скриптов и предоставляющем доступ к SQLite, MariaDB/MySQL или PostgreSQL. Исходные тексты Nextcloud распространяются под лицензией AGPL.

По решаемым задачам Nextcloud Hub напоминает Google Docs и Microsoft 365, но позволяет развернуть полностью контролируемую инфраструктуру совместной работы, функционирующую на своих серверах и не привязанную к внешним облачным сервисам. Nextcloud Hub объединяет в единую среду несколько открытых приложений-надстроек над облачной платформой Nextcloud, позволяющих совместно работать с офисными документами, файлами и информацией для планирования задач и мероприятий. Платформа также включает надстройки для доступа к электронной почте, обмена сообщениями, организации видеоконференций и чатов.

Аутентификация пользователей может производиться как по локальной базе, так и через интеграцию с LDAP / Active Directory, Kerberos, IMAP и Shibboleth / SAML 2.0, в том числе с применением двухфакторной аутентификации, SSO (Single-sign-on) и привязки новых систем к учётной записи по QR-коду. Версионный контроль изменений позволяет отслеживать изменения в файлах, комментариях, правилах совместного доступа и тегах.

Основные компоненты платформы Nextcloud Hub:

  • Files — организация хранения, синхронизации, совместного доступа и обмена файлами. Доступ может быть осуществлён как через Web, так и при помощи клиентского ПО для настольных и мобильных систем. Предоставляются такие расширенные возможности, как полнотекстовый поиск, прикрепление файлов при отправке комментариев, выборочный контроль доступа, создание защищённых паролем ссылок для загрузки, интеграция с внешними хранилищами (FTP, CIFS/SMB, SharePoint, NFS, Amazon S3, Google Drive, Dropbox, и т.п.).
  • Flow — оптимизирует бизнес-процессы через автоматизацию выполнения типовых работ, таких как преобразование документов в PDF, отправка сообщений в чаты при загрузке новых файлов в определённые каталоги, автоматическое назначение тегов. Возможно создание собственных обработчиков, выполняющих действия в привязке к определённым событиям.
  • Nextcloud Office — встроенные средства совместного редактирования документов, электронных таблиц и презентаций, развиваемые совместно с компанией Collabora. Предоставляется поддержки интеграции с пакетами OnlyOffice, Collabora Online, MS Office Online Server и Hancom office.
  • Photos — галерея изображений, упрощающая поиск, обмен и навигацию по совместной коллекции фотографий и изображений. Поддерживается ранжирование фотографий по времени, месту, тегам и частоте просмотра.
  • Calendar — календарь-планировщик, позволяющий координировать проведение встреч, планировать чаты и видеоконференции. Предоставляется интеграция с инструментами групповой работы на базе iOS, Android, macOS, Windows, Linux, Outlook и Thunderbird. Поддерживается загрузка событий с внешних ресурсов, поддерживающих протокол WebCal.
  • Mail — совместная адресная книга и web-интерфейс для работы с электронной почтой. Возможна привязка нескольких учётных записей к одному inbox. Поддерживается шифрование писем и прикрепление цифровых подписей на базе OpenPGP. Возможна синхронизация адресной книги при помощи CalDAV.
  • Talk — система обмена сообщениями и проведения web-конференций (чат, аудио и видео). Имеется поддержка групп, возможность предоставления доступа к содержимому экрана и поддержка SIP-шлюзов для интеграции с обычной телефонией.
  • Nextcloud Backup — решение для децентрализованного хранения резервных копий.

Ключевые новшества Nextcloud Hub 24:

  • Предоставлены инструменты для миграции, позволяющие пользователю экспортировать все свои данные в форме одного архива и импортировать их на другом сервере. Экспорт охватывает настройки пользователя и профиля, данные из приложений (Groupware, Files), календари, комментарии, избранные элементы и т.п. Поддержка миграции пока добавлена не во все приложения, но для извлечения специфичных для приложений данных предложен специальный API, который будет постепенно внедряться. Инструменты миграции позволяют пользователю не зависеть от площадки и упрощают перенос своей информации, например, пользователь в любой момент может быстро перенести данные на свой домашний сервер.
    Доступна платформа для организации совместной работы Nextcloud Hub 24
  • В подсистему хранения и совместного доступа к файлам (Nextcloud Files) добавлены изменения, нацеленные на повышение производительности и увеличение масштабируемости. Добавлен API Enterprise Search для индексации содержимого, хранящегося в Nextcloud, сторонними поисковыми системами. Обеспечено выборочное управление полномочиями для совместного доступа, например, пользователям может предоставить отдельные права редактирования, удаления и загрузки данных в совместных каталогах. В функции предоставления доступа по email (Share-by-mail) обеспечена генерация временных токенов для проверки владельца email-адреса вместо использования фиксированного пароля.

    До 4 раз снижена нагрузка на БД при выполнении типовых операций. При отображении содержимого каталогов в интерфейсе число запросов к БД снижено на 75%. Также значительно снижено число обращений к БД при работе с профилем пользователя. Повышена эффективность кэширования аватаров, которые теперь генерируются только в двух вариантах размера. Оптимизировано хранение информации об активности пользователя. Добавлена встроенная система профилирования для выявления узких мест. Сокращено число соединений с сервером Redis. Ускорены обработка квот, работа с токенами, обращение по WebDAV и чтение данных о состоянии пользователя. Расширено применение кэширования для ускорения доступа к ресурсам. Сокращено время загрузки страниц.

    Доступна платформа для организации совместной работы Nextcloud Hub 24

    Администратору предоставлена возможность определения произвольного времени для выполнения фоновых работ, которые можно перенести на время с минимальной активностью. Добавлена возможность выноса операций генерации и изменения размера миниатюр в отдельный микросервис, запускаемый в Docker. Хранение данных, связанных с обработкой активности пользователя (Activities), можно вынести в отдельную БД.

  • Улучшен интерфейс компонентов для организации совместной работы (Nextcloud Groupware). В календаре-планировщике добавлены кнопки принятия/отклонения приглашений, позволяющие изменить статус участия из web-интерфейса. В почтовом клиенте добавлена функция отправки сообщений по расписанию и отмены только что отправленного письма.
  • В системе обмена сообщениями Nextcloud Talk проведена работа по увеличению производительности и добавлена поддержка реакций, позволяющих выражать своё отношение к сообщению при помощи Emoji. Добавлена вкладка Media, в которой отображаются и доступны для поиска все мультимедийные файлы, отправленные в чате. Улучшена интеграция с рабочим столом — предоставлена возможность отправки ответа из всплывающего уведомления о новом сообщении и упрощён приём входящих вызовов. В версии для мобильных устройств предоставлена возможность выбора устройства вывода звука. При предоставлении совместного доступа к экрану добавлена поддержка трансляции другим пользователям не только изображения, но и системного звука.
    Доступна платформа для организации совместной работы Nextcloud Hub 24
  • В интегрированном офисном пакете (Collabora Online) предложен новый интерфейс с меню на основе вкладок (элементы верхнего меню отображаются в форме меняющихся панелей инструментов).
  • В средствах совместной работы обеспечена автоматическая блокировка файлов в процессе их редактирования в офисных приложениях Text и Collabora Online (блокировка не позволяет другим клиентам вносить изменение в редактируемый файл), при желании файлы можно заблокировать и разблокировать вручную.
  • В редакторе текста Nextcloud Text появилась поддержка таблиц и информационных карт. Добавлена возможность прямой загрузки изображений через интерфейс drag&drop. Обеспечено автодополнение при вставке Emoji.
  • В программе Nextcloud Collectives, предоставляющем интерфейс для построения базы знаний и связывания документов с группами, появилась возможность гибкой настройки прав доступа и предоставления доступа к нескольким страницам по одной ссылке.

Источник: opennet.ru

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