Доступна платформа для организации совместной работы Nextcloud Hub 7

Представлен выпуск платформы Nextcloud Hub 7, предоставляющей самодостаточное решение для организации совместной работы сотрудников предприятий и команд, развивающих различные проекты. Одновременно опубликована лежащая в основе Nextcloud Hub облачная платформа Nextcloud 28, позволяющая развернуть облачное хранилище с поддержкой синхронизации и обмена данными, предоставляющее возможность просмотра и редактирования данных с любого устройства в любой точке сети (при помощи web-интерфейса или WebDAV). Сервер Nextcloud можно развернуть на любом хостинге, поддерживающем выполнение PHP-скриптов и предоставляющем доступ к SQLite, MariaDB/MySQL или PostgreSQL. Исходные тексты Nextcloud распространяются под лицензией AGPL.

По решаемым задачам Nextcloud Hub напоминает Google Docs и Microsoft 365, но позволяет развернуть полностью контролируемую инфраструктуру совместной работы, функционирующую на своих серверах и не привязанную к внешним облачным сервисам. Nextcloud Hub объединяет в единую среду несколько открытых приложений-надстроек над облачной платформой Nextcloud, позволяющих совместно работать с офисными документами, файлами и информацией для планирования задач и мероприятий. Платформа также включает надстройки для доступа к электронной почте, обмена сообщениями, организации видеоконференций и чатов.

Аутентификация пользователей может производиться как по локальной базе, так и через интеграцию с LDAP / Active Directory, Kerberos, IMAP и Shibboleth / SAML 2.0, в том числе с применением двухфакторной аутентификации, SSO (Single-sign-on) и привязки новых систем к учётной записи по QR-коду. Версионный контроль изменений позволяет отслеживать изменения в файлах, комментариях, правилах совместного доступа и тегах.

Основные компоненты платформы Nextcloud Hub:

Files — организация хранения, синхронизации, совместного доступа и обмена файлами. Доступ может быть осуществлён как через Web, так и при помощи клиентского ПО для настольных и мобильных систем. Предоставляются такие расширенные возможности, как полнотекстовый поиск, прикрепление файлов при отправке комментариев, выборочный контроль доступа, создание защищённых паролем ссылок для загрузки, интеграция с внешними хранилищами (FTP, CIFS/SMB, SharePoint, NFS, Amazon S3, Google Drive, Dropbox, и т.п.).

Flow — оптимизирует бизнес-процессы через автоматизацию выполнения типовых работ, таких как преобразование документов в PDF, отправка сообщений в чаты при загрузке новых файлов в определённые каталоги, автоматическое назначение тегов. Возможно создание собственных обработчиков, выполняющих действия в привязке к определённым событиям.

Nextcloud Office — встроенные средства совместного редактирования документов, электронных таблиц и презентаций, развиваемые совместно с компанией Collabora. Предоставляется поддержка интеграции с пакетами OnlyOffice, Collabora Online, MS Office Online Server и Hancom office.

Photos — галерея изображений, упрощающая поиск, обмен и навигацию по совместной коллекции фотографий и изображений. Поддерживается ранжирование фотографий по времени, месту, тегам и частоте просмотра.

Calendar — календарь-планировщик, позволяющий координировать проведение встреч, планировать чаты и видеоконференции. Предоставляется интеграция с инструментами групповой работы на базе iOS, Android, macOS, Windows, Linux, Outlook и Thunderbird. Поддерживается загрузка событий с внешних ресурсов, работающих с протоколом WebCal.

Mail — совместная адресная книга и web-интерфейс для работы с электронной почтой. Возможна привязка нескольких учётных записей к одному inbox. Поддерживается шифрование писем и прикрепление цифровых подписей на базе OpenPGP. Возможна синхронизация адресной книги при помощи CalDAV.

Talk — система обмена сообщениями и проведения web-конференций (чат, аудио и видео). Имеется поддержка групп, возможность предоставления доступа к содержимому экрана и поддержка SIP-шлюзов для интеграции с обычной телефонией.

Nextcloud Backup — решение для децентрализованного хранения резервных копий.

Nextcloud AI Assistant — интеллектуальный помощник в стиле ChatGPT, устанавливаемый на своём сервере и не требующий обращения к внешним сервисам. AI Assistant может использоваться для генерации текста по запросу на естественном языке, выделения основных идей из больших описаний, придумывания заголовков, переписывания текста другими словами или перевода на другой язык.

Ключевые новшества Nextcloud Hub 7:

Добавлен унифицированный интерфейс поиска, позволяющий искать в документах, чатах, электронной почте, файлах, адресной книге, заметках, комментариях, календаре-планировщике и т.п. Имеется возможность поиска приложений и связанного с ними содержимого, применения фильтров, предпросмотра результатов, поиска во внешних источниках (например, в GitHub, GitLab, Giphy, Reddit, PeerTube, OpenStreetMap).

Улучшена индикация отсутствия на рабочем месте и настройка периода отсутствия. Кроме отправки ответных email с уведомлением о недоступности, теперь также обеспечивается создание записи об отсутствии в календаре-планировщике и отправка автоответа в системе обмена сообщениями Talk. Возможно указание короткого сообщения с информацией о причине отсутствия, которое будет показано везде рядом с именем. Упрощено назначение коллеги, заменяющего сотрудника во время нахождения его в отпуске, и предоставление ему совместного доступа к файлам, задачам, событиям и электронным письмам. В случае обращения к профилю или ресурсам отсутствующего сотрудника показывается всплывающее уведомление с информацией о его недоступности и контактными данными заменяющего работника.

Улучшен AI Assistant. Добавлена возможность генерации изображений на основе текстового описания при помощи локальной модели Stable Diffusion. В доступные для выбора языковые модели добавлена возможность генерации контента через внешние сервисы Aleph Alpha и Memegen. Предложена для тестирования ознакомительная версия контекстного чата (Nextcloud Assistant: Context Chat), позволяющего из интеллектуального помощника ссылаться на письма, сообщения и файлы пользователя и отвечать на связанные с ними вопросы. В случае длительного формирования ответов из-за недостатка вычислительных ресурсов обеспечен вывод уведомлений о готовности запроса.

В галерее изображений Photos добавлена поддержка использования метаданных EXIF для показа информации о месте и времени снимка, а также о параметрах камеры. Обеспечена возможность сортировки не по времени изменения файла, а по времени снимка из метаданных EXIF.

Полностью переписан интерфейс для работы с файлами (Files), который переведён на использование библиотеки Vue.js. Переработка позволила повысить производительность (приложение Files теперь грузится на 65% быстрее) и сделала код более модульным. Улучшена загрузка и кэширование миниатюр, ускорена обработка больших каталогов. Повышена точность индикатора прогресса. Упрощена интеграция с другими приложениями. Улучшено выделение и добавлены дополнительные действия над выделенными элементами (добавление в избранное, восстановление из корзины и т.п.). Реализована возможность использования навигации в режиме сетки пиктограмм во всех режимах (в избранном, корзине, недавних изменениях и т.п.). Улучшена тёмная тема оформления.

Добавлена возможность добавления аннотаций в PDF-документы и заполнения встроенных форм ввода.

Предоставлены средства для настройки содержимого навигационной панели и показа наиболее часто используемых приложений в первую очередь.

В боковой панели объединены вкладки с комментариями и действиями с документами.

Встроенный офисный пакет обновлён до Collabora Online 23.05. Добавлен генератор QR-кодов. Реализована возможность обмена заметками. Обеспечена поддержка условного форматирования электронных таблиц.

Расширены средства для совместной работы команд (Groupware). Добавлена поддержка определения статуса и автоматического изменения статуса на «занят» при наступлении определённых событий в календаре-планировщике. В почтовом клиенте добавлена возможность быстрого поиска содержимого сообщений, расширены средства для работы с тегами, улучшен интерфейс выбора emoji и реализована поддержка сортировки сообщений по дате.

В Nextcloud Talk во время трансляции содержимого экрана или показа презентации добавлена возможность отображения видео с web-камеры докладчика в небольшом окне в режиме «картинка в картинке». Перед приёмом видеовызова или голосового звонка обеспечен показ предупреждения в случае включения участником сохранения записи вызова. Добавлена поддержка отправки приглашений через телефонный вызов. Для приглашённых гостей перед подключением к конференции обеспечен вывод запроса на назначение имени пользователя. Предоставлена возможность выставления анимированных реакций во время видеовызова. Добавлен персональный чат «Note to self» для оставления для себя заметок, ссылок и копий сообщений.

Источник: opennet.ru