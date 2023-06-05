Доступна платформа обмена сообщениями Zulip 7

Представлен релиз Zulip 7, серверной платформы для развёртывания корпоративных мессенджеров, подходящих для организации общения сотрудников и групп разработчиков. Проект изначально был разработан компанией Zulip и открыт после её поглощения компанией Dropbox под лицензией Apache 2.0. Код серверной части написан на языке Python с использованием фреймворка Django. Клиентское ПО доступно для Linux, Windows, macOS, Android и iOS, также предоставляется встроенный web-интерфейс.
Система поддерживает как прямой обмен сообщениями между двумя людьми, так и проведение групповых обсуждений. Zulip можно сравнить с сервисом Slack и рассматривать как внутрикорпоративный аналог Twitter, применяемый для общения и обсуждений рабочих вопросов в больших группах сотрудников. Предоставляются средства для отслеживания состояния и участия одновременно в нескольких обсуждениях с использованием нитевидной модели отображения сообщений, которая является оптимальным компромиссом между привязкой к комнатам в Slack и единым публичным пространством Twitter. Одновременное нитевидное отображение всех обсуждений позволяет в одном месте охватить все группы, при этом сохранив логическое разделение между ними.
Из возможностей Zulip также можно отметить поддержку отправки сообщений пользователю в offline-режиме (сообщения будут доставлены после появления в online), сохранение полной истории обсуждений на сервере и средства для поиска в архиве, возможность отправки файлов в режиме Drag-and-drop, автоматическую подсветку синтаксиса для передаваемых в сообщениях блоков кода, встроенный язык разметки для быстрого оформления списков и форматирования текста, средства для групповой отправки уведомлений, возможность создания закрытых групп, интеграция с Trac, Nagios, Github, Jenkins, Git, Subversion, JIRA, Puppet, RSS, Twitter и другими сервисами, средства для привязки к сообщениям наглядных меток.
Основные новшества:
- Переработано визуальное оформление и модернизирован внешний вид. В новом дизайне более активно используется выделение цветом, применяется акцентирование внимания цветом фона, наглядно выделяются персональные упоминания, упоминания групп и текущие сообщения, при помощи цвета разделяются заголовки разных каналов (stream).
Помимо информации о времени в списках добавлены линии-разделители с указанием дней (сегодня, вчера и т.п.) для более ясного понимания в какой день отправлено сообщение. Изменено оформление всплывающих блоков в интерфейсе составления и изменения сообщения. Во всплывающих подсказках улучшено представление информации о клавиатурных комбинациях.
- Добавлена возможность отправки сообщения не сразу, а в определённое время по расписанию. Например, отправку написанного ночью сообщения можно отложить до утра.
- Добавлена опция для приглушения каналов, отключающая получение уведомлений о сообщениях. При этом для отдельных тем можно вернуть уведомления, обеспечив выборочное отслеживание наиболее интересных тем в канале.
- Упрощён процесс изменения получателя при редактировании ещё не отправленного сообщения. Добавлена возможность выбора канала для отправки и переключения между прямой отправкой пользователю и отправкой в канал, не покидая интерфейс редактирования.
- Добавлены настройки автоматической пометки сообщений прочитанными после просмотра. Например, можно отключить автопометку в режиме просмотра обсуждений и помечать прочитанным только при раздельном просмотре.
- Добавлены новые клавиатурные комбинации: «z» для повышения детализации обсуждения до просмотра отдельных сообщений, «s» для перехода к обсуждению, в которое было отправлено сообщение, «=» для выставления реакции «👋».
- Изменён интерфейс настройки полномочий для перемещения сообщений. Появилась возможность определения того, кто и в течение какого времени может перемещать сообщения, независимо от прав на редактирование.
- В интерфейсе администратора реализовано открытие карты пользователя при нажатии на имени пользователя в настройках или списках подписчиков.
- В форме экспорта предоставлен выбор между форматами JSON и CSV, а также добавлены фильтры для отсеивания при экспорте отдельных получателей и сообщений с вложениями.
- Вместо термина «Приватные сообщения» теперь используется «Сообщения, отправляемые напрямую».
- Добавлена настройка, регламентирующая то, кто может видеть email, указанные при входе. Например, сопровождающие могут разрешить просмотр email другим сопровождающим, но не показывать его обычным участникам.
- Расширено число сообщений и тем, показываемых в боковой панели.
- Добавлены дополнительные запросы подтверждения для действий, требующих внимания, таких как пометка всех сообщений прочитанными, удаление последнего пользователя и отключение уведомлений.
- Обеспечена интеграция с платформой Rundeck. Улучшена интеграция с GitHub.
- Добавлена поддержка Debian 12 и PostgreSQL 15.
- Обновлены зависимости, например, фреймворк Django обновлён до версии 4.2.
Источник: opennet.ru