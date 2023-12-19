Доступна платформа обмена сообщениями Zulip 8

Представлен релиз Zulip 8, серверной платформы для развёртывания корпоративных мессенджеров, подходящих для организации общения сотрудников и групп разработчиков. Проект изначально был разработан компанией Zulip и открыт после её поглощения компанией Dropbox под лицензией Apache 2.0. Код серверной части написан на языке Python с использованием фреймворка Django. Клиентское ПО доступно для Linux, Windows, macOS, Android и iOS, также предоставляется встроенный web-интерфейс.

Система поддерживает как прямой обмен сообщениями между двумя людьми, так и проведение групповых обсуждений. Zulip можно сравнить с сервисом Slack и рассматривать как внутрикорпоративный аналог Twitter, применяемый для общения и обсуждений рабочих вопросов в больших группах сотрудников. Предоставляются средства для отслеживания состояния и участия одновременно в нескольких обсуждениях с использованием нитевидной модели отображения сообщений, которая является оптимальным компромиссом между привязкой к комнатам в Slack и единым публичным пространством Twitter. Одновременное нитевидное отображение всех обсуждений позволяет в одном месте охватить все группы, при этом сохранив логическое разделение между ними.

Из возможностей Zulip также можно отметить поддержку отправки сообщений пользователю в offline-режиме (сообщения будут доставлены после появления в online), сохранение полной истории обсуждений на сервере и средства для поиска в архиве, возможность отправки файлов в режиме Drag-and-drop, автоматическую подсветку синтаксиса для передаваемых в сообщениях блоков кода, встроенный язык разметки для быстрого оформления списков и форматирования текста, средства для групповой отправки уведомлений, возможность создания закрытых групп, интеграция с Trac, Nagios, Github, Jenkins, Git, Subversion, JIRA, Puppet, RSS, Twitter и другими сервисами, средства для привязки к сообщениям наглядных меток.

Основные новшества:

В web-интерфейс добавлена секция inbox, в которой в одном месте собраны непрочитанные сообщения из всех чатов.

Добавлена возможность отслеживания интересных тем и использования фильтров и уведомлений для выделения в отслеживаемых темах наиболее важных новых сообщений. По умолчанию включено автоматическое отслеживание тем, которые создал или в которых упоминается текущий пользователь.

Добавлена команда @topic для упоминание всех, кто ранее участвовал в обсуждении (например, можно использовать для обращения к активным участникам дискуссии, не отвлекая пассивных подписчиков).

Изменено оформление верхней навигационной панели, в которую добавлена строка поиска, система подсказки и меню с персональными настройками, через которое можно изменить статус и управлять профилем.

Предоставлена настройка оформления счётчиков непрочитанных сообщений в левой боковой панели. По умолчанию наличие непрочитанных сообщения в каналах теперь выделяется точкой, при наведении на которую курсора, показывается число непрочитанных сообщений.

Реализована возможность сворачивания навигационного блока в левой боковой панели, чтобы высвободить больше места для сообщений и каналов.

Улучшен интерфейс для написания сообщений. Добавлены дополнительные кнопки форматирования сообщения, позволяющие преобразовать текст в список или отформатировать текст как цитату, спойлер, отрывок с кодом или выражение в формате LaTeX. При предпросмотре сообщения кнопки форматирования теперь скрываются. Изменено оформление кнопки «Отправить», а редко используемые опции перенесены в меню.

Добавлена возможность создания именованной ссылки в сообщении через вставку URL из буфера обмена после выделения текста.

Добавлен новый интерфейс для создания опросов, позволяющий не заботиться о форматировании опроса в сообщении.

Значительно улучшен интерфейс для загрузки файлов — для загрузки файла теперь можно просто перетащить его мышью в окно с Zulip.

В дополнение к видеовызовам добавлена поддержка осуществления голосовых звонков (вариант видеовызовов, в которых по умолчанию для участников включён только звук).

Кнопка для создания новой беседы в зависимости от контекста теперь может применяться как для создания обсуждения, так для прямой отправки сообщений.

Обеспечена индикация создания нового обсуждения или подготовки сообщения в существующее обсуждение.

Предоставлена возможность удаления нескольких черновиков за один раз.

Добавлена поддержка новых Emoji, таких как 🩵 и 🫎.

По аналогии с предпросмотром видео с платформ, подобных YouTube, в сообщениях реализован предпросмотр напрямую загруженных видео.

В каналах, насчитывающих менее 100 подписчиков, добавлена индикация начала набора текста.

В результатах поиска предоставлена возможность быстрого перехода к найденному обсуждению.

Добавлена функция вывода сообщений на печать (печатается только текст сообщения, в чёрно-белом представлении, без панелей и кнопок).

В обсуждениях реализована индикация времени предстоящей отправки отложенных сообщений.

Добавлена возможность настройки числа обсуждений, показываемых в списке недавних обсуждений.

Улучшены инструменты управления пользователями. Администраторам предоставлена возможность ограничения просмотра списка пользователей для гостевых входов, явной пометки гостевых пользователей и управления учётной записью непосредственно на странице с профилем пользователя. Изменено оформление интерфейса для отправки приглашений новым пользователям. Добавлено новое полномочие, дающее право отправки приглашений.

Добавлен новый интерфейс для создания и управления группами пользователей, который напоминает интерфейс управления каналами.

Улучшены возможности синхронизации пользователей. Добавлена поддержка синхронизации групп при интеграции с LDAP и синхронизация ролей при интеграции с SCIM.

Добавлен мастер для создания web-обработчиков (webhook).

Пользователю предоставлена возможность отключения уведомлений от бота. Добавлена возможность удаления сообщений от собственных ботов.

Улучшены компоненты для интеграции с CircleCI, Gitea, GitHub, GitLab и Sentry.

В форму создания организации добавлена настройка языка по умолчанию.

Источник: opennet.ru